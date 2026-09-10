Тодор Джиков, ПБ: Хвърлихме камък в блатото на бързите кредити

Депутатът от "Прогресивна България" Тодор Джиков коментира промените при бързото кредитиране и новите възможности за контрол.

"Бързите кредити и бързото одиране е крайно време да приключат. Депутатите си правеха оглушки години наред. Обираха граждани, които се намираха в остра нужда и се опираха до бързи кредити. Основните хора, които се занимаваха с даването на бързи кредити, бяха мутрите", заяви Джиков пред Bulgaria ON AIR.

Той припомни, че хора в нужда са взимали 1000-1500 лв., а са връщали 10 000-15 000 лв.

"Да се правиш години наред, че няма проблем с обирането на бедни български граждани, е ясен политически чадър. Хвърлихме огромен камък в блатото. Между първо и второ четене сме подготвили много интересни предложения", допълни той.

Той коментира и предложенията за пълна забрана на рекламата на хазарта, като заяви, че трябва да се направи сериозен анализ на плюсовете и минусите на крайната мярка.

Хазартът е един от основните спонсори на спорта у нас. Нужно е да се прецизира какви ще бъдат щетите и в едната, и в другата крайност", каза Джиков.

Кошницата с грижа - за или против?

"Само този, който не иска да покаже "на светло" колко печели от търговията с храна от малката кошница, ще обвинява методиката и ще обяснява, че е грешна. Тя е логична и е естествено да има леки проблеми, но това е единственият начин институциите да погледнат реалната картина какво се случва на пазара на търговията на дребно. Неприемливо е да си доставиш продукт, който струва 5 лв., и да го продаваш за 15 лв. Надценките, които наблюдаваме от производителя до щанда, не отиват при производителя", коментира гостът.

Вижте целия разговор във видеото.