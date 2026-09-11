Венера в Скорпион - какво очаква зодиите?

Планетата на любовта, романтиката и красотата влиза в знака на водния Скорпион, познат със своята страст, мистериозност и емоционалност. Това се случва на 10-и септември, като Венера остава там до 25-и октомври. От 3-и октомври до 25-и планетата ще бъде ретроградна в Скорпион. Всичко това означава, че предстои интензивен период - на силни желания, задълбочаваща се интимност, трансформиращи връзки и преживявания, тайни, безкрайна любов. Сега анализираме нещата, разкриваме мистериите, казваме истината, но и премисляме често. Страстта взима връх. Ето какво да очаква всяка зодия, според "nss g-club".

Овен

Енергията е силна и интензивна. Венера насочва фокуса върху интимността, Овните спират да флиртуват и искат истинска страст, не желаят игрички. Ако някой спори с тях и не приема истината им, искрата изчезва.

Телец

Не им е до игрички, колебания, заобиколки. Полвинчатите мерки, отговори и решения вече не вършат работа. Или се отдават напълно на някакви отношения, или прекратяват всичко и спират общуването. Да се пазят от ревността.

Близнаци

Време е да организират и подредят своите връзки. Същото важи и за рутината им. В момента селектират и правят подбор, което е странно за тях. Не искат да губят време с никого. Правят си емоционален детокс.

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