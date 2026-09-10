Партьорката на Джереми Кларксън: Задава се недостиг на бира

Лиза Хоган, която помага на партньора си Джереми Кларксън да управлява фермата им Diddly Squat, предупреди, че Обединеното кралство може да се сблъска с недостиг на бира след лято на суша.

Хоган, актьор, бивш модел и телевизионна личност, каза, че ще има "по-малко бира навсякъде", след като екстремното време доведе до лоша реколта от ечемик.

"Мисля, че много фермери, отглеждащи ечемик, пострадаха, така че това означава по-малко бира навсякъде", каза тя пред Telegraph. "И колкото и да е забавно, миналата година добивите ни бяха ужасни, но качеството беше по-добро. Тази година, след втора година на сухо време, както реколтата, така и качеството ѝ пострадаха."

Според Съвета за развитие на земеделието и градинарството (AHDB), реколтата от ечемик тази година се очаква да бъде най-лошата в историята, докато фермерите се борят да осигурят достатъчно вода за земята си.

Кларксън има собствена марка бира, Hawkstone, която продължава да набира популярност - тя снабдява повече от 4000 кръчми, а продажбите са се увеличили до 44,9 милиона паунда през годината до март.

Стартирала през 2021 г. с ечемик, отглеждан в Diddly Squat, тя се разшири от една лагер бира, която Кларксън сервира в собствения си пъб, Farmer’s Dog, до бизнес с гама от бири, сайдер и спиртни напитки.

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Кларксън се превърна в гласовит защитник на правата на фермерите, откакто започна да документира собствените си начинания като фермер в хитовия сериал на Amazon, Clarkson’s Farm.

Той и Хоган, които са заедно от 2017 г. след среща на коледно парти, празнуват победата си на Националните телевизионни награди тази седмица, тъй като Clarkson’s Farm грабна наградата за риалити документален сериал. Говорейки зад кулисите на O2 Arena в Лондон след победата, Кларксън отбеляза, че е било "вълнуващо" да вземе трофея.

"Хората, които гласуваха за нас... Мисля, че те също гласуваха за фермерите", каза той. "Мисля, че си казват: "О, това е трудна работа"."

Продукцията на Prime Video преди това получи титлата за сериал с фактическо забавление на церемонията миналата година.

Говорейки зад кулисите, Кларксън също така сподели за това как сме "много щастливи да живеем във време, когато лекарите могат да те излекуват много бързо и лесно", след като влезе в ремисия от рак на простатата.

"Аз също отсъствах само две седмици (за лечение)", каза той. "Беше просто досадно, тъй като пропуснах голяма част от реколтата."