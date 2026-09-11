Зеленски: Канада ще направи големи поръчки за дронове

В Алберта Володимир Зеленски и Марк Карни наблюдаваха работата на дронове, които ще бъдат разположени съгласно споразумението за дронове с Канада.

Президентът сподели това на страницата си във Facebook.

„Първата сделка за дронове с държава на американския континент ще бъде с Канада. В Алберта, заедно с премиера Марк Карни, наблюдавахме дроновете, които ще бъдат сред първите, разположени по това споразумение. Канада е готова да направи големи поръчки, а 30% от производството ще бъде прехвърлено в Украйна“, написа Володимир Зеленски, цитиран от "Украинформ".

Според него, основният приоритет в момента е да се намерят и разширят решения за защита на Украйна от „ракети самоубийци“.

„Работим по този въпрос и ще споделим откритията и решенията си с нашите партньори“, добави президентът.

Както съобщава Укринформ, президентът Володимир Зеленски заяви, че първата противобалистична система FREYJA трябва да бъде готова до края на тази година.

Според BBC в Канада е одобрен пакет военна помощ за Украйна на стойност 350 млн. канадски долара (250 млн. щатски долара).

Премиерът на Канада Марк Карни съобщи по време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Канада, че двете страни са се договорили за доставки на средства за противовъздушна отбрана за Украйна.

Карни обаче не уточни за какви точно оръжия става дума.

Съобщава се, че оборудването и боеприпасите ще бъдат доставени по програма, която позволява на съюзниците на Украйна да закупуват от САЩ необходимото въоръжение и да го предават на Киев.

Карни съобщи също за създаването на програма за увеличаване на производството на дронове до милиони бройки. Една трета от произведените дронове ще бъдат насочени към Украйна, заяви премиерът.

В същото време през последните месеци украинските власти многократно призоваваха партньорите си спешно да предадат на Въоръжените сили на Украйна ракети за зенитно-ракетните комплекси Patriot.