Президентство обясни за помилвания от Йотова "петрички Ескобар"

Прессекретариатът на държавния глава отговори на твърденията на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев, че Илияна Йотова е помилвала наркодилър. От президентската институция посочват, че решението за помилване е взето след обстойна проверка от Комисията по помилването и експертно становище за здравословното състояние на осъдения.

Повод за позицията е изказването на Василев в Народното събрание, че "Илияна Йотова, в качеството й на вицепрезидент, е помилвала наркодилър - Огнян Атанасов, известен като петричкия Ескобар", и призива му тя да се оттегли от президентската надпревара, ако не даде отговор по случая.

От прессекретариата на президента съобщава следното:

"На сайта на президентската институция в Регистъра на помилваните лица се съдържа общодостъпна информация по случая, без да бъде споменато името на помилваното лице съгласно Закона за защита на личните данни. А в Закона за "Държавен вестник" е записано, че указите за помилване не се публикуват в него - чл. 4, ал. 1, т. 5.

Решението за помилване се взема по предложение на Комисията по помилването към президента, която извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата във връзка с всяка постъпила молба за помилване и изисква становища от всички компетентни държавни органи. В конкретния случай Комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специалната медицинска комисия в 7-членен състав по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Тази специална комисия прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини.

Присъдата на молителя е от 2019 г. за деяния, извършени през 1999-2000 г. Деянията са квалифицирани по чл. 321, ал. 3, т. 1 НК - внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция, и лицето е осъдено на 15 години лишаване от свобода, от които е изтърпял 5 години. Към момента на помилването през 2022 г. изтърпяването на наказанието е вече е било прекъснато за 2 години именно заради влошеното здравословно състояние на молителя".