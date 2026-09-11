Полицията проверява незаконен басейн върху детска площадка в Свиленград

Полицията в Хасково проверява незаконен басейн, изграден на детска площадка в Свиленград. Образувано е досъдебно производство за самоуправство, съобщиха от МВР.

Става въпрос за обект на улица „Княз Борис I“ в Свиленград, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР - Хасково.

Производството е заведено относно нарушение на обществена поръчка за „Изградена детска площадка“. В хода на процесуално следствените действия е установена, че детските съоръжения, изградени на общински терен към момента, са демонтирани. След като общината е изградила парка, съоръженията е трябвало да бъдат налични до август на 2027г.

Проверяващите установили, че детската площадка липсва, а на тяхно място има изградени незаконни обекти – ограден и плувен басейн, които са започнали да се ползват през първата половина на тази година. Обектите се стопанисват от двама мъже от Свиленград.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава с цел събиране на доказателства, установяване на всички факти по случая и изясняване на обективната истина. Материалите са докладвани и съгласувани с Районна прокуратура.