ЕС обеща 6,1 млрд. евро за Украйна, включително помощ за ракети-прехващачи "Пейтриът“

Европейският съюз ще предостави на Украйна допълнителна помощ в размер на 6,1 милиарда евро, за да подпомогне изтощената от войната страна при закупуването на военно оборудване, по-специално на ракети-прехващачи "Пейтриът“, които са крайно необходими за поразяване на разрушителните руски балистични ракети, съобщава Euronews.

Обявеното днес финансиране ще бъде осигурено чрез заема за подкрепа на ЕС на стойност 90 милиарда евро, от който за тази година са заделени 28,3 милиарда евро за военна помощ и 16,7 милиарда евро за бюджетна помощ.

Изискването на заема продукцията да бъде "произведена в Европа“ ще отпадне за закупуването на системи "Пейтриът“, които се произвеждат в САЩ, и на дронове, чието производство зависи от китайски компоненти.

Новоотпуснатите 6,1 милиарда евро представляват последния транш от общия пакет на стойност 28,3 милиарда евро. Плащанията се извършват на части, след като Брюксел провери и одобри договорите, сключени от Киев с частни компании.

До момента са преведени 8,35 милиарда евро за отбранителни нужди.

"Военното предимство на Украйна зависи от бързата наличност на критично важни продукти в необходимите количества и в много кратки срокове“, заяви на пресконференция Андрюс Кубилиус, европейският комисар по въпросите на отбраната.

Очакванията са за тежка зима

Новината идва в момент, когато съюзниците се надпреварват да снабдят Украйна със системи за противовъздушна отбрана, докато Русия засилва бомбардировките си, включително с използване на реактивни дронове, в навечерието на зима, която според представители на ЕС ще бъде най-тежката от началото на войната.

Украинският президент Володимир Зеленски изчислява, че армията му ще се нуждае от около 300 ракети-прехващачи за системите "Пейтриът“, за да премине безопасно през зимата.

Недостигът на ракети-прехващачи PAC-3, произвеждани от американския отбранителен гигант Lockheed Martin, сериозно ограничи способността на Киев ефективно да отблъсква руските балистични ракети. Москва се възползва от тази слабост, за да засили още повече смъртоносните си въздушни удари.

Войната в Близкия изток допълнително задълбочи проблемите във веригите за доставки, които и без това бяха натоварени. Производственият цикъл на една ракета-прехващач PAC-3 отнема 24 месеца, а цената ѝ е приблизително 4 милиона долара (3,45 милиарда евро).

В опит да ускори процеса, Брюксел се стреми да убеди държавите членки, които все още разполагат с ракети за системите "Пейтриът“ в националните си запаси, да ги предоставят на Украйна, а по-късно да ги заменят с доставки, планирани за 2027 г. – с други думи, става въпрос за размяна.

"Доколкото ни е известно, украинците ще положат всички усилия да получат тези ракети-прехващачи възможно най-скоро, преди настъпването на зимата“, заяви Кубилиус.

"НАТО също работи много интензивно по този въпрос“, добави той, визирайки програмата на Алианса PURL, която мобилизира оръжия американско производство за нуждите на Украйна. Надявам се, че това наистина ще бъде реализирано по ефективен начин", добави той.

Кубилиус направи изявление пред медиите след първата среща на Алианса ЕС-Украйна за дроновете, чиято цел е да съчетае индустриалния капацитет на ЕС с иновативния потенциал на Украйна за насърчаване на съвместното производство на безпилотни летателни апарати.

В срещата участваха 18 компании от Общността и 9 от Украйна, уточни той.

Алиансът надгражда споразумението между ЕС и Украйна за дронове, подписано през юли.