Може ли Тръмп наистина да плати по 5000 долара на всеки възрастен в Америка?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща по 5000 долара на всеки пълнолетен американец, ако републиканците спечелят междинните избори през ноември, но не е ясно как би се финансирал подобен план или дали той изобщо е законен.

Думите му предизвикаха бурни аплодисменти от страна на поддръжници по време на партийния конгрес в Далас на 9 септември, но представители на Демократическата партия ги определиха като "празно обещание", а други поставиха под въпрос законността на идеята.

Тръмп не уточни как ще се осигурят средствата, въпреки че вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс намекна, че те биха могли да дойдат от приходите от мита и че парите няма да бъдат предназначени за заможни американци.

Законна ли е идеята на Тръмп?

Според федералното законодателство на САЩ е незаконно да се плащат пари с цел повлияване на начина, по който някой гласува. Някои експерти обаче твърдят, че идеята на Тръмп може да се тълкува като предизборно обещание за намаляване на данъците, което е законно.

Д-р Джоан Махони, преподавател по право в Университета в Саутхемптън, заяви пред BBC, че предложението може да бъде законно, тъй като прилича на предизборно обещание, макар и да подчерта, че политиците "обикновено не правят това по толкова директен начин".

"От една страна, звучи малко като подкуп - гласувайте за републиканците и ще получите пари, което би било грубо нарушение на закона", казва тя. "Но от друга страна, парите биха били за всички, независимо как са гласували, така че в този смисъл не става въпрос за истински подкуп. Мисля, че това би било законно. Това е същият тип предизборно обещание като думите: "Ако моята партия спечели, ще намалим данъците". Всяка партия го прави и това очевидно е напълно законно."

Лоръл Рап, директор на програмата за САЩ и Северна Америка в "Чатъм Хаус" (Chatham House), обаче заяви пред BBC, че обещанието на Тръмп изглежда "много различно - по-скоро като сделка, основана на размяна", отколкото като обещанията, които кандидатите обикновено дават по време на предизборната кампания.

Колко би струвало това и може ли Америка да си го позволи?

Освен въпроса за законността, някои поставиха под съмнение дали обещанието на Тръмп би било финансово устойчиво на фона на нарастващия дълг на САЩ - отчасти в резултат на войната в Иран.

В САЩ има близо 270 милиона пълнолетни граждани, което означава, че изплащането на сума от 5000 долара би струвало на американското правителство около 1,3 трилиона долара.

В речта си Тръмп не предостави подробности за това как ще се финансира плащането.

Разходите на САЩ се одобряват от Конгреса, но Тръмп не е заявил дали планира да търси законодателно одобрение за евентуални плащания. Изглежда е изключително малко вероятно Конгресът да разреши отпускането на толкова голяма сума чрез президентски указ.

"Бих се изненадала изключително много, ако Конгресът одобри подобно предложение", на мнение е Ерика Йорк, старши икономист във базираната във Вашингтон организация "Tax Foundation". Това би било един от най-лошите начини за изразходване на 1,3 трилиона долара. Намираме се на път, който е крайно неустойчив, с бюджетни дефицити, за които се прогнозира единствено постоянен растеж."

След речта на Тръмп, Ванс загатна пред Fox News, че плащанията биха могли да се финансират със средства, събрани от митата, които Тръмп наложи върху стоки от много държави по света. Тези приходи обаче далеч не достигат сумата, необходима за изпълнение на обещанието на Тръмп да предостави по 5000 долара на всеки пълнолетен гражданин.

Американският президент заяви, че условието е парите да бъдат похарчени в САЩ, но не е ясно как ще се осъществява контролът върху това.

Според данни на "Bipartisan Policy Center" (Център за двупартийна политика), от началото на 2025 г. в хазната на САЩ са постъпили около 475 милиарда долара от мита и акцизи. Повече от 100 милиарда долара обаче са били възстановени, след като в началото на годината Върховният съд отмени голяма част от въпросните мита.

"С продължаващата подкрепа на американския народ президентът Тръмп ще продължи да постига резултати", заяви говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл в писмено изявление за BBC.

Защо Тръмп даде това обещание?

Според Робърт Моран, бивш стратег на Републиканската партия, най-новото обещание на Тръмп трябва да се разглежда конкретно в контекста на изборите, които ще се проведат след по-малко от два месеца.

"Това е невероятно обещание и не съм сигурен откъде ще дойдат тези пари, но все пак е предизборен период", добави той.

Лоръл Рап от "Чатъм Хаус" (Chatham House) отбелязва, че Тръмп мисли в краткосрочен план, опитвайки се да запази контрола над Конгреса преди навлизането в последните две години от президентския си мандат.

"Той прибягва до финансови стимули сега, тъй като социологическите проучвания не са в негова полза или в полза на републиканците", допълва тя.

Имало ли е подобни примери в миналото?

Това не е първият път, в който Тръмп обещава парични плащания - по-рано той обеща сума от 2000 долара, която трябваше да бъде финансирана от приходите от мита.

Тези плащания така и не бяха извършени.

Бившият президент Джо Байдън беше обвинен в купуване на гласове, когато обеща на американците стимул от 2000 долара по време на пандемията от COVID-19, при условие че двама кандидати на Демократическата партия в Джорджия спечелят изборите през януари.

Подобен въпрос относно законосъобразността възникна преди президентските избори през 2024 г., когато милиардерът и поддръжник на Тръмп Илон Мъск предложи парични стимули на регистрирани гласоподаватели в седем от т.нар. "колебаещи се щати", ако подпишат петиция.