Америка никога няма да забрави: На Кота нула четат имената на загиналите на 9/11 (СНИМКИ)

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Двадесет и пет години по-късно... Америка никога няма да забрави...

В петък Ню Йорк и цялата страна почетоха паметта на 2977-те загинали и хилядите ранени при терористичните атаки от 11 септември 2001 година срещу Световния търговски център, Пентагона и в Шанксвил, Пенсилвания, съобщавa The New York Post.

Близки на жертвите, загинали, след като похитители разбиха два самолета в кулите близнаци, се събраха на Мемориала на 11 септември на "Кота нула“ (Ground Zero), за да прочетат имената им на глас – по традиция по време на ежегодната възпоменателна церемония в 08:30 ч. сутринта (източно време) и да почетат паметта им с минута мълчание в 08:46 ч., точния час, в който полет 11 на American Airlines се вряза в Северната кула.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани и бившият кмет Руди Джулиани си стиснаха ръцете на "Кота нула“ преди годишната възпоменателна церемония.

Този сърдечен поздрав идва само дни след като Джулиани, който управляваше Ню Йорк по време на събитията от 11 септември, призова Мамдани да пропусне възпоменателната служба за 25-ата годишнина от атентатите, твърдейки, че Мамдани "не е съгласен, че 11 септември е бил ислямистка терористична атака срещу Съединените американски щати“.

В същото време в Пентагона президентът Тръмп и първата дама Мелания Тръмп запазиха мълчание, докато се четяха имената на загиналите.

След произнасянето на всяко име биеше камбана. Снимката на всяка от жертвите се показваше на екран, докато името ѝ беше прочитано.

Сред представителите на администрацията и бившите държавни служители, присъстващи на церемонията, са главният прокурор Тод Бланш, министърът на образованието Линда Макмеън, министърът на енергетиката Крис Райт, министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин, министърът на войната Пийт Хегсет, бившият държавен секретар Кондолиза Райс и генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете