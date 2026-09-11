Huawei и Flicka отварят нова страница в света на технологичните аксесоари

В края на 80-те години на миналия век американската звезда Джордж Майкъл създава един от най-разпознаваемите мъжки силуети в историята на поп културата, когато пуска албума си „Faith”. Черно кожено яке, протрити дънки Levi’s, Aviator слънчеви очила и каубойски боти остават знакови за цяло едно поколение. Това, което привлича вниманието на всички е позиционирано и на обложката на албума –обеца с висящ кръст на дясното ухо, която се превръща в абсолютна емблема на певеца по това време. И до днес това е една от най-запомнящите се визии на Джордж Майкъл.

Десетилетия по-късно Huawei и българският бранд за авторски бижута Flicka предлагат на потребителите възможност за създаване на също толкова оригинални и култови визии, преплитайки технологии и дизайн. Интересната им колаборация роди капсулната колекция бижута Movement. Тя включва три линии – Water, Air и Flow, с аксесоари за слушалките от отворен тип FreeClip, преобръщайки представите за персонализация на носимите устройства. Всяка от линиите се предлага в Silver и Gold вариант.

Всяко от бижутата може да се прикрепи към слушалка и да промени изцяло визията, предавайки различна емоция. Вдъхновението на Flicka в случая идва от движението на тялото и енергията, които до голяма степен кореспондират и със света на музиката. Магията на визията на Джордж Майкъл се криеше в това, че обецата улавяше енергията му на сцената в ритъма на поп парчетата му.

Трите бижута на Huawei и Flicka улавят и градския дух, непрестанното ни движение, допълвайки философията на HUAWEI FreeClip 2 за лекота, адаптивност и хармония с тялото.

Що се касае до модела HUAWEI FreeClip 2S, работещ с устройства с Android и iOS, концепцията е ясна – сияйна визия, елегантен стил и невероятен акцент от самото бижу. Аксесоарите са проектирани така, че да се прикрепят към обновения C-bridge, който е изработен от мек и щадящ кожата материал. Той е с 25% по-мек спрямо този на предходното поколение слушалки, а самите бижута пасват перфектно към него. Те са елегантно извити, за да следват извивката, но и същевременно дават красив акцент на визията.

Flicka и Huawei са се спрели на три визии. Първата (Air) е вдъхновена от въздуха и представлява бижу с малки перли. Това е и най-лекият от аксесоарите, но и най-елегантният. Същевременно дава възможност за съчетаване с личните бижута с перли, допълвайки цялостната визия.

За по-смелите и експериментаторите, е моделът Water. Той представлява висулка с кристали, която се прикрепя към слушалката. В случая няма нужда от повече аксесоари, защото само по себе си това бижу е силен акцент и стои прекрасно с прическа с вдигната от едната страна коса.

Третата опция (Flow) въплъщава движението като връзка и баланс и представлява лотос на стъбло. Тук брандовете са се спрели на силната символика на лотоса за трансформация и израстване. Този модел е създаден на модулен принцип, като двете части се предлагат самостоятелно и дават по-голяма гъвкавост при носене. Лотосът е подходящ аксесоар за хора, които носят златни бижута.

И трите визии пасват добре на слушалките и се прикрепят лесно, като има опция за напасване. Вие сами можете да изберете на кое ухо предпочитате да носите бижуто. Цялата колекция включва както аксесоарите за слушалки, така и обеци, като обеците в комплектите са Flow в Gold и Water и Air в Silver според наличностите на търговеца.

Всъщност до 30 септември 2026 г. (или до изчерпване на количествата) моделите HUAWEI FreeClip 2 и HUAWEI FreeClip 2S се продават с комплект с бижу за слушалка. Те пристигат със страхотен, пухкав кейс за съхранение на слушалките и аксесоарите, макар че моделът 2S дава опция да приберете бижуто директно в кейса на слушалките. В сайта на Flicka и в шоурума на бранда пък могат да се намерят всички цветове модели и допълнителни обеци от колекцията Movement.

Най-важното – аксесоарите не влияят по никакъв начин на качеството на звука, възпроизвеждан от слушалките.

Колаборацията на Huawei и Flicka отваря нова страница в модата на аскесоарите за технологични устройства чрез авторски подход и щипка дързост. Точно както Джордж Майкъл привлече погледите на всички със своята емблематична визия през 1987 г., така и тук целта е да привлечете погледите с нещо нестандартно и комбиниращо се с личния ви стил.