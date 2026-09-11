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Дете загина, блъснато от електрическа тротинетка в Сливен

При падането момчето получило тежка травма

11.09.2026 | 22:00 ч. Обновена: 11.09.2026 | 22:17 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

Петгодишно момче загина при инцидент в сливенския квартал „Надежда“. Трагедията се е случила на улица в квартала, където детето играело.

По първоначални данни в близост до него преминало друго дете – 10-годишно момче, което се движело с електрическа тротинетка. То неволно блъснало 5-годишното. При падането момчето получило тежка травма, несъвместима с живота, съобщава Нова тв.

На мястото на инцидента има засилено полицейско присъствие. Случаят се разследва от полицията, а прокуратурата е образувала досъдебно производство.

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