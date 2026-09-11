BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 1

Бела Хадид с нов каубой?

Забелязана на пазар с мъж

11.09.2026 | 22:45 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бела Хадид май има ново гадже. И явно 29-годишната моделка си има тип, тъй като отново е с каубой.

Според слуховете, тя излиза с Нейтън Лейси, братът на най-добрата ѝ приятелка - Рейчъл Лейси.

Нейтън и Бела скоро са били забелязани да пазаруват заедно в Крестед Бют, град в Колорадо. Това се случило в първия уикенд на септември, пишат от "DeuxMoi". Има кадри, на които се вижда как звездите са облечени в спортен стил и носят пликове с покупки.

Двамата вече няколко пъти са забелязвани заедно в последните месеци, но в началото не се знаеше дали са двойка. След като вече бяха и на пазар, много интернет потребители смятат, че са заедно в романтичен план.

Още за двойката и кадрите вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

звезди Бела Хадид двойка каубой ново гадже Нейтън Лейси
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem