Бела Хадид с нов каубой?

Бела Хадид май има ново гадже. И явно 29-годишната моделка си има тип, тъй като отново е с каубой.

Според слуховете, тя излиза с Нейтън Лейси, братът на най-добрата ѝ приятелка - Рейчъл Лейси.

Нейтън и Бела скоро са били забелязани да пазаруват заедно в Крестед Бют, град в Колорадо. Това се случило в първия уикенд на септември, пишат от "DeuxMoi". Има кадри, на които се вижда как звездите са облечени в спортен стил и носят пликове с покупки.

Двамата вече няколко пъти са забелязвани заедно в последните месеци, но в началото не се знаеше дали са двойка. След като вече бяха и на пазар, много интернет потребители смятат, че са заедно в романтичен план.

Още за двойката и кадрите вижте в teenproblem.net