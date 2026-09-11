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Ето къде Зендая и Том карат меден месец

Хората не ги разпознават

11.09.2026 | 22:11 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Излезе повече информация относно медения месец на Том Холанд и Зендая.

30-годишният актьор и 30-годишната актриса сключиха брак на тайна и малка церемония в началото на 2026 г. А в началото на август направиха по-голяма и луксозна сватба в Англия.

Сега се казва, че звездите са в Тибурон и много пъти са били забелязвани около калифорнийския град.

"Те често са забелязвани на Main Street, която е пълна с ресторанти, кафенета, висок клас бутици и дори киносалон, в който всъщност в момента се излъчва новият им филм за Спайдърмен и филмът "Одисея" - това трябва да се усеща странно за тях. Това е като тяхното лято на любовта в малък град", обяснява източник на "Daily Mail".

Казва се още, че в града има много хора на средна възраст, които дори не знаят кои точно са Том и Зендая.

Какво още се случва с тях четете в teenproblem.net

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