Сидеров: Йотова е като Първанов, 25 октомври е поправителният изпит

Лидерът на ПП "Атака" Волен Сидеров отново влиза в битката за "Дондуков" 2. Този път с претенция за балотаж. До него - Славчо Велков.

Посланието е ясно: патриотизъм, български интерес и никакво кланяне пред чужди идеологии. Изборите вече започват да приличат на истинска престрелка.

"Преди 20 години бяхме на балотаж с Георги Първанов. Той беше олицетворение на всичко, което свързвах с национално предателство", заяви Сидеров в предаването "Денят ON AIR".

По думите му президентът Илияна Йотова е точно като Първанов.

"Олигархията е следствие от колониалното иго. Неравенството и корупцията са следствие от това. Когато отнемеш суверенитета на една държава и я превърнеш в колониална територия, тази страна я обезличаваш, превръщаш я в нещо лесно управляемо. Когато излезе някой и каже "Аз се боря против колониалното робство", става обект на пропагандата. Медиите бяха мобилизирани още 2005 г. да покажат мен като негативен образ, някой, който ще запали Трета световна война. Останалите, които запалиха колониалното робство, бяха представени позитивно", коментира лидерът на ПП "Атака" пред Bulgaria ON AIR.

Сидеров отрече да е управлявал с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, като обясни, че ГЕРБ е създадена, за да спре "Атака" и добави, че това го е казвал лично Борисов.

"Аз с "Обединени патриоти" направихме коалиционно споразумение, защото Борисов получи 1,7 млн. гласа. Сега народът ругае Борисов. Изборът на хората е нещо, което може да бъде сгрешено", каза Сидеров и посочи, че 25 октомври е поправителен изпит за тези, които са сбъркали и са преизбрали Първанов.

"Ако бяха избрали мен, България щеше да бъде много по-различна в положителен смисъл. След 20 години могат да поправят сбърканото. Илияна Йотова е Първанов в женски образ. Тя няма идеология", отбеляза Сидеров.

Сидеров е на мнение, че България продължава да е колонизирана от наднационални компании.

"2019 г. аз напуснах парламента, бидейки създател на "Обединени патриоти", защото видях, че нищо от това, което предлагаме, не се случва", каза още той и уточни, че истинската власт в България е изпълнителната, където подчерта, че не е бил там.

"Изповядвам една и съща идеология и тя е суверенитетът на България", заключи Сидеров.