Иван Христанов: Президентът трябва да бъде независим от управляващите и опозицията

Това усилие е започнало от юни миналата година със съвместни разговори, именно за да можем да консолидираме повече усилия. Това заяви Иван Христанов, кандидат за президент, както и бивш заместник-министър на земеделието в правителството на Кирил Петков и служебен министър на земеделието в кабинета "Гюров", в ефира на bTV.

По думите му са били проведени разговори с политически формации и е имало идея, ако няма време за предварителни избори, потенциалните кандидати да участват в публичен дебат.

"Многократно с отделни колеги от форума предлагахме, ако нямаме време за предварителни избори, да направим дебат. Зала 3 на НДК, събираме хиляда души. Всеки, който се е заявил, става пред тези хиляда души, отстоява своите тези", разказа Христанов.

"За съжаление обаче, в един момент като че ли дори комуникацията беше скъсана и малко по-късно, след серия от политически заявления, се стигна до това, което имаме днес", продължи той.

Христанов смята, че държавният глава трябва да бъде независим от управляващите и опозицията. "Има остра нужда от кандидат, който е доказано независим от управляващата партия и опозиция в парламента. Да не бъде придатък, а да бъде коректив", смята той.

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По думите му именно това е ролята, която той вижда за президентската институция. Той коментира и случая с помилването на осъден човек, като подчерта, че няма достатъчно информация, за да направи категоричен извод за причините.

Той посочи три възможни обяснения за подобно решение: човекът действително да е бил болен и помилването да е било акт на милосърдие, някой да се е застъпил за него или да е сътрудничил на службите.

По думите му трябва да има по-голяма прозрачност около решенията за помилване. "Затова комисията към президента и самият подпис на президента трябва да бъдат полагани в условия на пълна прозрачност. България трябва да знае този подпис колко наистина тежи", поясни Христанов.