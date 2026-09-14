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Синдикатите настояват за помощ за най-уязвимите заради скъпите горива

Кацарчев: Правителството да намери решение бедността да бъде спряна

14.09.2026 | 16:04 ч. 22
БГНЕС

БГНЕС

На брифинг след срещата на НСТС президентът на КНСБ Пламен Димитров каза, че синдикатите са поставили пред правителството въпроса за възможността за подпомагане на гражданите заради високите цени на горивата.

“Говорихме за нуждата от допълнителни мерки за компенсация. Най-вероятно това ще бъде предмет на допълнителни разговори в Министерство за финансите”, каза по време на брифинга Димитров.

Синдикатът добави, че социалният министър Наталия Ефремова е предоставила данни, че около 230 000 души са се възползвали от мерките за подпомагане заради високите цени на горивата преди няколко месеца.

Мерки за уязвимите

Главният икономист на КТ “Подкрепа“ Атанас Кацарчев заяви, че ще подпомагането трябва да има за най-уязвимите групи от населението. “Правителството трябва да намери решение, така че бедността да бъде спряна”, каза експертът.

Синдикатите са коментирали с правителството и подготовката на бюджета за догодина.

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Към 15 октомври можем да очакваме по-ясни параметри, заяви Димитров. Стана ясно, че реформи в много сектори ще има. Ще продължи също и административната реформа, добави той.

Темата за цените на горивата и бюджетната процедура беше обсъдена след края на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което се състоя по-рано днес.

Държавата разработва пакет от целеви мерки за най-нуждаещите се и бизнеса, ако цените на горивата станат непосилни, съобщи преди дни председателят на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от “Прогресивна България“.

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КНСБ бедност горива цени мерки уязвими Пламен Димитров Атанас Кацарчев
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