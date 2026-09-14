Демерджиев за “ЕМКО”: Ще проверим всички версии

Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира взривовете в складовата база “ЕМКО” и каза, че няма разминаване в изнесените данни от МВР.

Инцидентът се случи в петък.

Вътрешният министър коментира думите на собственика на завода Емилиян Гебрев от неделя, който заяви, че някой е подвел Демерджиев да говори за саботаж и неглижиране на работата в завода.

“Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, а че ще проверим всички версии възможни. Като акцентирахме на това, че има подценяване не само при “ЕМКО”, а при всички, които стопанисват и охраняват тези складове. Подобна дейност очевидно е опасна. Очевидно и ситуацията, в която се намира светът, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това. Важно е и как се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети”, обясни Демерджиев.

Министърът добави, че лично ще уведоми собственикът за констатациите.

Считано от днес, ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обходи и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната и ще дадат подробни предписания, обясни той. По думите му трябва не само да се следват минималните стандарти, а да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.

“Не само трябва да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти“, подчерта вътрешният министър.

Демерджиев добави, че в проверките ще участват компетентните държавни институции. "Те ще бъдат смесени екипи и ще проверят всички изисквания. Както казахме, само МВР има компетенции в тази сфера. Имат и ДАНС, имат и Министерство на отбраната, така че комплексно ще бъдат проверени тези обекти.

По думите му полицията проверява и следите около обекта и всички възможни версии за инцидента. “Имаме представа какво показват и какво са записали тези камери. И не само това - направихме необходимото да се проверят следите около обекта. Проверяваме всички възможни версии, всички възможни информации“, заяви вътрешният министър.

Демерджиев добави, че свикването на Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС) е изцяло в правомощията на президента.

Случаят “Петрохан”

Демерджиев добави, че днес ще има пресконференция, на която ще бъдат представени нови данни от разследването по случая "Петрохан".

Министър припомни, че се водят две отделни разследвания. “Едното касае смъртта на шестимата души на Петрохан и Околчица. Второто разследване касае средствата, които са постъпвали при тези хора. Те са в огромни размери“, заяви министърът.

По думите му ще бъдат проверени всички обстоятелства около финансирането, включително данните за получавани средства от държавата, както и регистрацията и дейността на сдружението.

“Ще се проверят всички тези обстоятелства“, каза Демерджиев, като добави, че има уверение от прокуратурата, която ръководи производствата, че всички тези въпроси ще бъдат изяснени.

На днешната пресконференция акцентът ще бъде върху криминалните деяния, извършените експертизи и новите доказателства, каза министърът и добави:

“Подчертавам, че това не е краят на разследването. Има още какво да се прави, но ключови експертизи са приети и веднъж ще научите резултатите от тях”.

Демерджиев отказа да коментира предварително дали има данни за други лица, свързани с инцидента, и призова журналистите да изчакат информацията от пряко ангажираните с разследването органи.