Асен Тутеков е назначен за заместник-председател на Държавна агенция "Разузнаване"

Правителството прие Решение за назначаване на заместник-председател на Държавна агенция "Разузнаване".

На длъжността е назначен Асен Михайлов Тутеков. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Миналата седмица парламентът избра Антоан Гечев като председател на Държавна агенция

"Разузнаване" (ДАР) за втори мандат, считано от 17 юни 2026 г. Той е предложен от Министерския съвет с мандат от пет години. Кандидатурата му беше гласувана със 147 гласа "за", 14 гласа "против" и един "въздържал се".



