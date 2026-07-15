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Асен Тутеков е назначен за заместник-председател на Държавна агенция "Разузнаване"

Миналата седмица за шеф бе избран Антоан Гечев

15.07.2026 | 16:53 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Правителството прие Решение за назначаване на заместник-председател на Държавна агенция "Разузнаване".

На длъжността е назначен Асен Михайлов Тутеков. Това съобщиха от правителствената пресслужба. 

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Миналата седмица парламентът избра Антоан Гечев като председател на Държавна агенция 
"Разузнаване" (ДАР) за втори мандат, считано от 17 юни 2026 г. Той е предложен от Министерския съвет с мандат от пет години. Кандидатурата му беше гласувана със 147 гласа "за", 14 гласа "против" и един "въздържал се".


 

 

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Асен Тутеков заместник председател Държавна агенция Разузнаване ДАР
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