Покрай казуса с Венецуела: Костадинов поиска златото на България да се върне у дома

По повод на искането, отправено вчера от Венецуела към Обединеното кралство за прехвърляне на златния им резерв на стойност 4 млрд. долара в САЩ, Костадин Костадинов припомни, че златният резерв на България също е в Англия.

На Венецуела банката на Англия отговаря, че първо трябва да пита английските власти дали признават правителството на Венецуела за законно и едва след това да вземе решение дали ще изпълни искането на Каракас.

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Въпросът обаче е дали частната Банка на Англия при подобно искане на България ще ни върне златото.

“България държи 2/3 от своя златен резерв, т.е. 27 тона злато, в същата банка. Стойността му всеки може да я сметне - милиарди долари. Уточнявам, че това на всичкото отгоре е частна банка. “Възраждане” от години настоява златото ни да се върне у дома, внасяли сме подобни предложения в пет парламента досега, но всички бяха отхвърлени. Ще внесем и сега, макар и да знаем, че Румен Радев няма да го приеме. Въпросът обаче е друг - дали частната Банка на Англия ще ни върне златото, когато “Възраждаде” започне да управлява и си го поискаме обратно? Имам изключително сериозни опасения, че няма да ни бъде върнато изобщо”, коментира лидерът на "Възраждане" в социалната мрежа.