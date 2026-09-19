Масирана руска атака срещу Одеска област: 178 000 домакинства останаха без ток

Руските сили предприеха масирана нощна атака срещу цивилна инфраструктура в Одеска област.

Това съобщи в Telegram Олег Кипер, началник на Одеската областна военна администрация , цитиран от "Украинформ".

Според Кипер, един от ударите отново е бил насочен към административна сграда, която е била атакувана предния ден. Пожар е избухнал на горните етажи, но спасителите бързо са го потушили.

На други места са повредени покриви, фасада и прозорци на две жилищни сгради, както и лек автомобил и микробус. Пострадал е и двуетажен учебен обект.

Над 178 000 домакинства в Одеска област са без ток в резултат на атаката тази нощ, съобщи местният филиал на украинския електроенергиен оператор ДТЕК в канала си в Телеграм.

"Мащабната атака причини аварийни прекъсвания на електроснабдяването в Одеса и Одески район, като 178,7 хиляди домакинстава са без ток. В резултат на атаката аварийни прекъсвания на електроподаването има в Пересипски и Приморски райони на Одеса", информират от ДТЕК.

„До момента енергетиците вече са успели да възстановят електричеството на над 60 хиляди семейства, като 178,7 хиляди семейства все още са без ток“, се казва в съобщението.

Енергетиците предупреждават за възможни прекъсвания в работата на критичната инфраструктура и електрическия транспорт.

Възстановителните работи продължават.

По информация на областния управител Олег Кипер, следобед на 18 септември Русия е нанесла удари по центъра на Одеса, като е поразена 11-етажна сграда. В резултат десет души са ранени, включително двама спасители.

Атаки и в Днепровска област

Руските сили са извършили над 10 атаки в четири района на Днепропетровска област от петък вечерта, ранявайки двама души.

Това съобщи в Telegram Александър Ханжа, началник на Днепропетровската областна военна администрация.

„Двама души бяха ранени. Врагът атакува четири района повече от 10 пъти, използвайки дронове, артилерия и въздушни бомби“, каза Ханжа.

Според него в Павлоград е възникнал пожар в резултат на обстрела. Пострадала е амбулатория.

В Никополска област градовете Никопол и Марганец, както и териториалната общност Томаковка, бяха под вражески огън. Повредени са търговски център, инфраструктурен обект и превозно средство.

„54-годишен мъж е откаран в болница в тежко състояние. 43-годишна жена е на амбулаторно лечение“, се казва в изявлението.

В област Кривой Рог териториалната общност Зеленодолск е била атакувана, като е повредена частна къща.

В района на Синелниково руските сили са нанесли удари по териториалната общност Василковка. Повредени са частни къщи и превозно средство.

213 бойни сражения на фронта през последното денонощие, секторът Покровск остава най-горещ

През изминалото денонощие, 18 септември, по фронта са регистрирани 213 бойни сблъсъка между украинските сили за отбрана и руските сили.

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна заяви това във Facebook , актуализирайки ситуацията към 08:00 часа в събота.

Врагът е извършил един ракетен удар и 89 въздушни удара, като е пуснал 312 управляеми авиобомби.

Освен това, руските сили са използвали 10 588 дрона камикадзе и са извършили 2952 обстрела.

В Сумска област под артилерийски обстрел бяха населените места Писаровка, Уланове, Искрискивщина, Лужки, Иволжанске, Яструбине, Храпивщина и Марине. Въздушни удари са нанесени по районите Велика Чернеччина, Хутор Михайловски и Суми.

Украинската авиация, ракетни войски и артилерия нанесоха удари по осем района, където е концентриран руски персонал, два командни пункта за безпилотни летателни апарати и една ракетна система земя-въздух.

В секторите Северна Слобожанщина и Курск врагът не е провеждал щурмови операции.

В района на Южна Слобожанщина украинските части са отбили 12 атаки. Руските сили се опитаха да настъпят близо до Тернова, Потихоново, Старица и Широке, както и към Николаевка и Зарубинка.

В сектора на Купянск врагът атакува три пъти близо до Петропавловка, Купянск-Възловый и Новоосиново.

В сектора Лиман руските сили атакуваха пет пъти близо до Торско и в посоките Надия и Новоселовка.

В сектор „Славянск“ врагът проведе осем щурмови операции близо до Ямпил и Крива Лука, както и към Пискуновка и Рай-Олександровка.

В сектора на Краматорск руските сили атакуваха веднъж към Юрковка.

В района на Константиновка са регистрирани 18 атаки на противника. Руските сили проведоха атаки близо до Константиновка, Осикове, Новоселовка, Степановка, Николайпиля и Русин Яр.

В района на Покровск силите за отбрана на Украйна са спрели 29 атаки. Противникът беше активен близо до Билицке, Сергиевка и Удачне, а също така проведе щурмове към Кучериев Яр, Торецке, Степове, Доброполя, Хановка, Светле, Красноподилия, Новогришине и Новопавливка.

В сектора Александровка руските сили предприеха една атака към Терново.

В сектора Хуляйполе руските сили атакуваха 11 пъти, опитвайки се да настъпят близо до Хирке и към Ровно, Воздвиживка, Верхня Терса, Хуляйполе и Новоселовка.

В сектор Орихив, украинските отбранителни сили предотвратиха един руски опит за настъпление към Мали Шчербаки.

В сектор „Приднепровско“ руските сили не са провеждали щурмови операции.

В секторите Волиня и Полесье не са открити признаци за формиране на руски настъпателни групировки.

Както съобщи Укринформ, общите бойни загуби на руските сили от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна, от 24 февруари 2022 г. до 19 септември 2026 г., възлизат на приблизително 1 516 430 души личен състав.