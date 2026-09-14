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Последен ден за регистрация в ЦИК на инициативни комитети

Предизборната кампания започва на 25 септември

14.09.2026 | 06:41 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Последен ден, в който ЦИК приема заявления за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент в изборите, насрочени за 25 октомври.

До петък 15 комитета бяха подали документи, а регистрация вече получиха тези комитетите, които издигнаха Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота.

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До 22-ри септември ЦИК ще регистрира и издигнатите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по късно с жребий ще бъде определена поредността на номерата им в бюлетината за гласуване.

Официалната предизборна кампания стартира в 00.00 часа на 25-и септември и ще приключи на 23-ти октомври.

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ЦИК регистрация инициативни комитети президент избори кампания
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