Какво повеляват народните вярвания на 20 септември

На 20 септември православната църква почита Свети великомъченик Евстатий Плакида, съпругата му Теопистия и синовете им Агапий и Теопист. С празника са свързани различни традиции, поверия и забрани.

Евстатий Плакида е живял през I и II век в Римската империя и е бил високопоставен военен по времето на император Траян.

Роден като езичник, според преданието той приема християнството след видение на Христос по време на лов. Заедно с него се покръства и цялото му семейство. По време на гоненията срещу християните Евстатий отказва да се отрече от вярата си. След тежки изпитания той и семейството му загиват мъченически.

Според народните вярвания на този ден не бива да се вземат или дават пари назаем, защото това може да донесе финансови затруднения. Не се препоръчва и сключването на брак. Хората трябва да избягват кавгите, особено с деца, както и да не омаловажават техните постижения.

Не се препоръчва и гроздобер, тъй като се вярва, че набраните плодове бързо ще се развалят.

На този ден традиционно започвало прибирането на реколтата от лук. В миналото над входа на дома били окачвани връзки лук с вярването, че предпазват семейството от болести и "зли духове".