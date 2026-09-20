Символична среща между Макрон и Карни в Сен Пиер и Микелон

Френският президент Еманюел Макрон пътува до Сен Пиер и Микелон (самоуправляваща се отвъдморска общност на Франция, разположена в северозападната част на Атлантическия океан, бел. ред.) този уикенд, за да обсъди бъдещето на архипелага, както и геостратегическото присъствие на Франция в Северния Атлантик, морския суверенитет и сътрудничеството с Отава.

Последният френски президент, посетил тази отвъдморска територия, разположена на около 20 километра от канадската провинция Нюфаундленд и Лабрадор, е бил Франсоа Оланд през декември 2014 година, припомня Euronews.

Единадесет години по-късно там ще бъде Макрон заедно с канадския министър-председател Марк Карни.

Срещата им се състои на фона на видимо задълбочаващите се отношения на Карни с Брюксел и предложението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Канада да стане асоцииран член на ЕС.

Архипелаг, "ключов за съвременна Франция“

Основната цел на посещението е да се "отправи послание (...) относно присъствието на Франция в пет океана“, заявиха от френското президентство. Франция има присъствие в Атлантическия, Индийския и Тихия океан, както и "в Арктика – чрез Сен Пиер и Микелон“ и в Южния океан.

Разположен на прага на Арктика, архипелагът Сен Пиер и Микелон осигурява на Франция значителна изключителна икономическа зона и ѝ позволява да поддържа военно присъствие там.

Това присъствие се осигурява отчасти от "Фулмар“ (Fulmar) - патрулен кораб на военноморските сили и единственият френски военен плавателен съд, базиран постоянно на архипелага, като предстои той да бъде заменен с нов.

Сен Пиер и Микелон не е периферно предмостие, подчертават от Елисейския дворец, а "територия, архипелаг, който е от ключово значение за съвременна Франция“.

По време на президентското посещение ще бъдат обсъдени и въпроси, свързани със суверенитета по отношение на цифровите кабели и връзките между архипелага и европейския континент, както и дейностите в космическата сфера, където се очакват допълнителни инвестиции.

Друга точка от дневния ред ще бъде регионалното сътрудничество. Париж има за цел да превърне Сен Пиер и Микелон в "база за подкрепа на сътрудничеството в полярните региони“, като работи не само с Канада, но и с Дания и Гренландия.

Очаква се президентът Макрон също така да се съсредоточи върху ежедневните трудности, пред които са изправени жителите.

Икономически и социални проблеми

Сен Пиер и Микелон се сблъсква с икономически и социални проблеми, подобни на тези в много изолирани територии по света, като същевременно понася последиците от изменението на климата.

Населението на архипелага също намалява. Най-тежкият удар дойде с колапса на риболовната индустрия след въведения от Канада многогодишен мораториум върху улова на треска. Освен това територията на френската изключителна икономическа зона в района беше намалена вследствие на съдебно решение от 1992 г.

Друга заплаха за територията е покачването на морското равнище. Селището Микелон-Ланглад, разположено върху тясна пясъчна ивица само на два метра над морското равнище, се премества по-навътре в сушата. Това е първият проект за преместване, осъществяван във Франция в отговор на последиците от глобалното затопляне.