Велошествие затваря “Цариградско шосе” днес

Мащабно велошествие ще затвори за движение възловия столичен булевард “Цариградско шосе“ и части от центъра на София днес, 20 септември. Столичната община въвежда временна организация на движението със забрани за престой, паркиране и преминаване, които засягат хиляди граждани.

Събитието е част от инициативата “Европейска седмица на мобилността - Уикенд без автомобили“, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Шествието се организира от СО, „Център за градска мобилност“ ЕАД и Посолството на Кралство Дания.

Ето и ограниченията:

Забранява се влизането на пътни превозни средства по бул. “Цар Освободител“ в участъка между ул. “Княз Александър I“ и бул. “Васил Левски“ до 23:30 ч. на 20 септември.

Освен това, от 04:30 ч. на 19 септември до 18:00 ч. на 20 септември се забраняват престоят и паркирането на ул. “15-и ноември“ между ул. “Шипка“ и бул. “Цар Освободител“. По време на самото шествие, между 10:00 и 12:00 ч. на 20 септември, движението по бул. “Цариградско шосе“ ще бъде спряно.

Велосипедното шествие ще бъде поведено от кмета на София Васил Терзиев. Участниците ще се съберат в 9:30 ч. на пл. “Народно събрание“, а стартът ще бъде даден в 10:00 ч.

Маршрутът започва от пл. “Народно събрание“ и продължава по бул. “Цариградско шосе“ до бул. “Копенхаген“. След това колоната ще се върне обратно до началната си точка, като трасето е вдъхновено от финала на етап от колоездачната обиколка “Giro d’Italia“ в София.

Инициативите продължават и на 21 септември с велосипедно изкачване от Националния исторически музей до Златните мостове.