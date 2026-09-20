Все повече хора се пенсионират със стаж от чужбина

За четири години над 54% са се увеличили хората, които получават пенсия със стаж от чужбина. Така в края на 2021 г. те са били 54 205 души, а в края на 2025 г. вече са 83 654 души, показват данни от годишника на Националния осигурителен институт за пенсиите през 2025 г.

Повечето от тези пенсионери - 66 753, живеят в България. НОИ изплаща пенсии и добавки на 8820 пенсионери, които живеят в чужбина.

Най-много са хората със стаж от Германия - 14 467 души. На второ място са хората, работили в Испания - 12 655 пенсионери. 10 815 са хората, които получават пенсия благодарение на стаж от Гърция. Пенсионерите с "италиански" стаж са 9434. Другите по-големи групи са работилите във Великобритания (6590) и работилите в Русия (6228).

НОИ изплаща пенсии в цял свят

НОИ изплаща пенсии в цяла Европа, Канада, Русия, Израел и други страни. По отделна линия се изплащат пенсиите в Турция. Там се наблюдава намаление на общия брой изплащани пенсии на наши изселници – от 17 667 пенсии и добавки през 2021 г. на 14 883 в края на 2025 г. За съжаление обаче, там тенденциите са огледални на тези при останалите пенсии – намаляват пенсиите за осигурителен стаж и възраст, а се увеличават инвалидните пенсии.

Стажът от чужбина се признава само по европейски регламенти и международни договори, спогодби за социална сигурност и други подобни споразумения, пише “Сега”.