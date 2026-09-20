Манолова въвежда “табло на срама“ и санкции за високите надценки в магазините

Новият председател на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова заяви, че задачата, с която е натоварена, поемайки поста, е ясна - действия и резултати за спиране на необоснованото повишаване на цените.

Табло на срама

По този повод Манолова предвида да сложи “табло на срама”, за да може хранителните вериги и магазините да се засрамят от надценките, които слагат на продуктите.

“Ще съдействаме и чрез едно "табло на срама" за това в кои магазини кои продукти се продават значително над справедливата стойност с цел да се получи търсения ефект - репутационен натиск върху веригите. С една дума – да се засрамят от надценките“, каза пред bTv Манолова.

Според нея това ще се случи в момента, в който окончателно бъде приета методиката за справедливата стойност.

“Ще направя всичко възможно това да се случи максимално бързо. Моята задача, изведена пред скоби, е справедлива стойност, "табло на срама" и санкции, които КЗП да може да налага. Тези санкции да са подобни на санкциите, предвидени в Закона за защита на конкуренцията – процент от оборота“, посочи председателят на КЗП.

Надеждите ѝ са това да се случи в рамките на следващите два месеца или около Нова година. Според Манолова цените у нас “са изпуснати“ още от предишното мнозинство.

“Факт е, че цените излетяха нагоре още преди влизане в еврозоната. Причината за това е начинът, по който България прие еврото без достатъчна защита за българските граждани“, добавя Манолова.

100% надценки

“Информацията от други контролни органи за това, че се стига до надценки на млечни продукти от 90%, 100%, 140% е достатъчно красноречива. Последните данни и на “Евростат“ показват, че в сравнение със средноевропейските цени цените на млечните продукти у нас стигат до 142%. Да плащаме по-скъпо от средния германец и французин очевидно е несправедливо“, заяви още председателят на КЗП.

Манолова добави, че задачата на КЗП в момента е да приведе в действие тези законови текстове.

“Ще съдействаме максимално за окончателното приемане на справедливата стойност“, добави Манолова.