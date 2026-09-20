“Под прикритие 6“ се завръща с премиера в НДК и в ефира на БНТ през октомври (СНИМКИ)

1 / 8 / 8

Десет години след последния епизод на сериала на БНТ, превърнал се в една от най-успешно разпространяваните български телевизионни продукции в чужбина, “Под прикритие“ се завръща в ефира на обществената телевизия.

От октомври зрителите ще могат да проследят дългоочаквания шести сезон на култовата криминална поредица по БНТ 1.

Официалната премиера за феновете на “Под прикритие 6“ включва червен килим и прожекция на първи епизод на сериала. Тя ще е на 5 октомври 2026 г., понеделник, от 19:30 ч. в Зала 1 на НДК. Билетите са в продажба от днес на касите на Националния дворец на културата, а от понеделник (21 септември) и онлайн.

Това обяви генералният директор на БНТ, Милена Милотинова по време на гостуването си в специалния брой 1000 на предаването “Денят започва с Георги Любенов“ днес. Тя разкри, че след 10 години сериалът се завръща на 10.10 от 10 часа вечерта.

“Под прикрите“ е най-гледания български сериал, а шести сезон е най-мащабния проект от всички снимани до сега. Интересът към него е много голям, получихме безброй писма и обаждания от фенове. Затова заедно с копородуцентите ни от Falconwing Studio, решихме да направим премиера за фенове на сериала в Зала 1 на НДК, на които сме благодарни за партньорството“, разказа генералният директор на обществената телевизия.

“Най-много енергия съм дал на сериала “Под прикритие “, споделя режисьорът на хитовата криминална поредица Виктор Божинов. “Десет години след последния епизод очакването към новия сезон е още по-голямо, а това е голяма отговорност. Новото в този сезон е различният начин на разказване на историята. Ще видим оцелелите герои от предишните сезони, но ще върнем на екрана и други познати персонажи, които вече не са част от хода на историята. Всеки от любимите герои ще се появи по един или друг начин, а новите лица ще изненадат и очароват зрителите”.

Новият сезон на сериала “Под прикритие“ включва 12 епизода и ще събере отново част от емблематичните герои, превърнали сериала в култов за няколко поколения зрители. На екран се завръщат Михаил Билалов, Захари Бахаров, Мариан Вълев, Александър Сано, Кирил Ефремов, Владимир Пенев, Йоанна Темелкова и други. Към актьорския състав се присъединяват и нови ключови персонажи, сред които са Юлиан Вергов, Павел Иванов, Радина Кърджилова, Веселин Калановски, Велина Георгиева и Климентина Фърцова.

Официалният тийзър на “Под прикритие 6” може да гледате ТУК, а всичко актуално около сериала следете на официалната му Facebook страница.

Билети за премиерата на "Под прикритие 6“ са налични на касите на НДК от днес (19 септември, събота), а онлайн ще бъдат пуснати в понеделник (21 септември) ТУК.



Официалната премиера на "Под прикритие 6“ се реализира в партньорство с Националния дворец на културата.