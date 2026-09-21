КЗП: Влиза в ход "Табло на срама" за некоректния бизнес

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е наложила санкции за над 205 000 евро само от началото на септември. Издадени са 46 наказателни постановления и 9 споразумения заради необосновано поскъпване на цените след влизането на еврото.

"През законодателни решения беше удължено действието на закона, който забранява повишаването на цени, освен ако няма обективни икономически фактори за това. Контролът е възложен на КЗП. Очаквам, че ще започнат много по-активни проверки, например в бензиностанциите", каза бившият председател на Комисията Димитър Маргаритов в "България сутрин".

Влиза в ход "Табло на срама" за некоректния бизнес

Той напомни, че се очаква публикуването на методиката за изчисляване на т.нар. справедлива стойност.

"Тя ще позволи да активираме другата инициатива, която беше обявена - т.нар. табло на срама. Тази мярка трябва да има точно такава цел - да създаде граница. Обявяването на т.нар. справедлива стойност ще даде възможност на всеки потребител да сравни", обясни Маргаритов пред Bulgaria ON AIR.

Според него трябва да установи дали част от част от поскъпването на стоките и услугите не се дължи на луфтове по цялата верига на доставки.

"Никой не може да отрече, че

съпътстващите и основните разходи през цените на горивата, на енергоносителите и т.н. се повишават за всички,

не само за потребителите. Нещата опират до въпрос на контрол. КЗП е контролен орган, не регулаторен", напомни още бившият председател на Комисията.

По думите му, водейки политика за намаляване на цените на всяка цена, можем да "изпуснем контрола върху качеството на храните".

"Ако нормативно се опитваме да задържаме цените, няма да постигнем ефекта. Ще видим в рафтовете на магазините по-ниски цени, но няма да знаем какво си купуваме. Убеден съм, че енергията на г-жа Манолова ще активира и в тази посока някои неща".

Той напомни, че има важни закони, които отлежават и не биват предложени за приемани, като даде пример със законите за бързите кредити и колективните искове.

"Ако отворите голяма брошура на голяма верига, ще видите, че страницата, на която е изобразена "Кошница с грижа", има четири или пет продукта. Дори да допуснем, че са със сравнително добро качество, на останалите страници може да видите много по-изгодни промоции. Това, което към момента е прието като регулация, не бива да бъде разширявано", настоя Маргаритов.

Трябва да се разчита на контрола и институциите, които го осъществяват, подчерта той.