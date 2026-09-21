Д-р Миланов: Българската дентална медицина е на световно ниво

Денталната медицина в България е на световно ниво, а пациенти от чужбина също търсят лечение у нас.

Това заяви председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Борислав Миланов в предаването "България сутрин".

"На изключително високо ниво е. Не на европейско, а на световно ниво", заяви д-р Миланов в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му съвременното оборудване на практиките и високите изисквания на пациентите допринасят за качеството на лечението.

"Би било некоректно, ако кажа, че няма увеличение на цените. Но искам да подчертая, че при нас има стремеж за баланс", посочи д-р Миланов.

Той обясни, че лекарите трябва да съобразяват стойността на услугите с възможностите на хората, които се нуждаят от лечение.

"Благодарение на пациента реализираме нашите знания и труд. Ако цената не отговаря на неговите възможности, много естествено е да има отлив от нашите практики".

Д-р Миланов настоя за увеличение на средствата за дентална медицина в бюджета на НЗОК от сегашните 4,7 до 5%.

"Искаме увеличение, защото е нормално цените да бъдат актуализирани", заяви той и припомни, че цените на лечебните дейности по Здравната каса не са променяни от 1 април 2025 г.

От 1 ноември пакетът за здравноосигурените над 18 години се допълва с четвърта дентална дейност,

като е предвидена възможност за комбинация от дейности. Пакетът за децата остава без промяна.

"Държа да подчертая, че за нас това е успех. Знаем кога беше приет бюджетът. Включването на тази дейност е много сериозна, стабилна крачка", коментира д-р Миланов.

Той изрази надежда, че занапред ще бъдат включени и допълнителни дейности за деца, особено за тези с тежки заболявания.

Според д-р Миланов в основата на много от усложненията стои

липсата на адекватна профилактика, която не се изчерпва с устната хигиена.

"Трябва да включим и културата – "прави като мен" е водещ принцип", посочи той.

Специалистът обърна внимание на хранителните навици на децата. По думите му съвременните храни често са силно преработени и с високо съдържание на захар, а липсата на родителски контрол увеличава риска от проблеми със зъбите.

Като пример той даде сладките изделия около касите в супермаркетите, които привличат вниманието на децата.

Според данните, посочени от д-р Миланов, в страната работят около 10 600 лекари по дентална медицина.

България е на второ място в Европейския съюз по брой специалисти спрямо населението.

Зъболекарите обаче са концентрирани предимно в големите населени места. Д-р Миланов отбеляза, че откриването на самостоятелна практика в село със 100 жители е нереалистично, а за лекарите, които работят при неблагоприятни условия, НЗОК предвижда компенсации.

Всяка година се дипломират над 330 студенти по дентална медицина. Според председателя на Българския зъболекарски съюз пренебрежимо малка част от тях търсят реализация зад граница, а практически всички намират работа у нас, макар не всеки да открива собствена практика.