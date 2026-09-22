България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта

На 22 септември 1908 г. в старопрестолно Велико Търново е провъзгласена Независимостта на България. В църквата “Св. Четиридесет мъченици“ княз Фердинанд I прочита Манифеста към българския народ, с който Княжество България е обявено за независимо Българско царство.
Този исторически акт е естествен завършек на дългия път на българския народ към пълния държавен суверенитет. Три са ключовите дати, които очертават този път - 3 март 1878 г., 6 септември 1885 г. и 22 септември 1908 г. Всяка от тях има своето особено значение и е постигната с воля, усилия и жертви от страна на българския народ.
На 3 март 1878 г., в резултат на Руско-турската освободителна война от 1877-1878 г., България възстановява своята държавност след близо пет века османска власт. Създаденото Княжество България поставя основите на модерната българска държава.
Следващата решаваща стъпка е Съединението на Княжество България с Източна Румелия, извършено на 6 септември 1885 г. То е дело на самия български народ и неговия политически елит, вдъхновени от идеите и традициите на Българското възраждане. Съединението е защитено с оръжие по време на Сръбско-българската война, в която младата българска армия демонстрира своята решимост да защити националното единство.
След военния успех започва и дипломатическото утвърждаване на Съединението. То получава международно признание чрез Българо-турската спогодба от 20 януари 1886 г. и Топханенския акт от 24 март 1886 г., приет от Великите сили. За да бъде запазен формално авторитетът на султана, Източна Румелия остава разглеждана като автономна област под османски суверенитет, а князът на България е признат за неин управител.
Тридесет години след Освобождението България предприема и последната решаваща стъпка към своята пълна независимост.
На 22 септември 1908 г. княз Фердинанд I, в присъствието на членовете на правителството и други обществени дейци, прочита Манифеста към българския народ в църквата "Св. Четиридесет мъченици“ във Велико Търново. Символичното място на провъзгласяването не е случайно - старопрестолният Търновград и храмът, свързан с историята на Второто българско царство, подчертават приемствеността между средновековната и съвременната българска държавност.
22 септември остава една от най-значимите дати в българската история - символ на националното достойнство, държавността и стремежа към свобода и суверенитет.
118 години по-късно, честваме Независимостта на България с признателност към поколенията, които превърнаха националното обединение и свободата в реалност.
Търново празнува и днес
Днес, съвсем очаквано, старата столица ще бъде в центъра на събитията. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще участва в тържествата, тя ще присъства на празничната литургия в църквата „Св. Четиридесет мъченици“, която ще бъде отслужена от Никополския епископ Матей.
Предвижда се в двора на църквата да бъде представена историческа възстановка на събитията от 22 септември 1908 г., когато на същото място княз Фердинанд обявява независимостта на България.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.