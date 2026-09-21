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БАБХ задържа над два тона кисело мляко от Северна Македония на "Гюешево"

Причината е несъответствие между данните

21.09.2026 | 15:37 ч. 4
Снимка: БАБХ

Снимка: БАБХ

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) задържаха над два тона кисело мляко с произход Република Северна Македония при проверка на ГКПП „Гюешево“, извършена по официален контрол, съобщиха от агенцията.

При проверка в товарен автомобил инспекторите са задържали 576 картона с по 20 опаковки кисело мляко, като причината е несъответствие между данните, посочени в сертификата и маркировката върху опаковката на продукта. 

Стоките са върнати на страната – изпращач още същия ден.

От БАБХ посочват, че контролът на Агенцията по граничните контролни пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

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В края на миналата седмица Българската агенция по безопасност на храните не допусна до пазара на Европейския съюз поредна пратка пипер от Република Северна Македония с наднормено съдържание на остатъци от пестициди.

 

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Тагове:

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