БАБХ задържа над два тона кисело мляко от Северна Македония на "Гюешево"

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) задържаха над два тона кисело мляко с произход Република Северна Македония при проверка на ГКПП „Гюешево“, извършена по официален контрол, съобщиха от агенцията.

При проверка в товарен автомобил инспекторите са задържали 576 картона с по 20 опаковки кисело мляко, като причината е несъответствие между данните, посочени в сертификата и маркировката върху опаковката на продукта.

Стоките са върнати на страната – изпращач още същия ден.

От БАБХ посочват, че контролът на Агенцията по граничните контролни пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

В края на миналата седмица Българската агенция по безопасност на храните не допусна до пазара на Европейския съюз поредна пратка пипер от Република Северна Македония с наднормено съдържание на остатъци от пестициди.