Задържаха жена пред детска градина за притежание на наркотици

Жена на 29 години е задържана пред детска градина в София за притежание на няколко вида наркотици - марихуана, хапчета и бял прах, съобщава БНТ.

От полицията съобщиха, че в 6-то РПУ е получена информация за жена, разпространяваща наркотици в района на детска градина в ж.к. “Хиподрума".

Инцидентът е станал около 12:20 часа днес, когато срещу детската градина е спрял автомобил, управляван от жена, която с поведението си е привлякла вниманието на полицията.

Веществата са били скрити, но по-късно открити от полицията.

Жената е признала, че намерените пликчета съдържат марихуана, екстази, кокаин, амфетамин, кристал. При първоначалния разговор жената признава, че от месец се занимава с разпространението на наркотици.

Жената е паркирала автомобила и след това е задържана.

Очаква се на по-късен етап да стане ясно като количество и като вид какви са наркотичните вещества. Жената остава задържана за 24 часа и материалите ще бъдат докладвани на СГП.

На задържаната предстои да ѝ бъдат направени тестове за наркотици.