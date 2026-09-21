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Задържаха жена пред детска градина за притежание на наркотици

Инцидентът е от София

21.09.2026 | 15:30 ч. 12
БНТ

БНТ

Жена на 29 години е задържана пред детска градина в София за притежание на няколко вида наркотици - марихуана, хапчета и бял прах, съобщава БНТ.

От полицията съобщиха, че в 6-то РПУ е получена информация за жена, разпространяваща наркотици в района на детска градина в ж.к. “Хиподрума".

Инцидентът е станал около 12:20 часа днес, когато срещу детската градина е спрял автомобил, управляван от жена, която с поведението си е привлякла вниманието на полицията. 

Веществата са били скрити, но по-късно открити от полицията. 

Жената е признала, че намерените пликчета съдържат марихуана, екстази, кокаин, амфетамин, кристал. При първоначалния разговор жената признава, че от месец се занимава с разпространението на наркотици. 

Жената е паркирала автомобила и след това е задържана.

Очаква се на по-късен етап да стане ясно като количество и като вид какви са наркотичните вещества. Жената остава задържана за 24 часа и материалите ще бъдат докладвани на СГП.

На задържаната предстои да ѝ бъдат направени тестове за наркотици.

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Тагове:

наркотици жена задържана полиция детска градина
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