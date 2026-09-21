След гонка: Шофьор избяга от полицейска проверка и катастрофира в центъра на Русе

Полицията разследва случай с катастрофирал след опит за бягство от проверка автомобил в центъра на РусеПолицията разследва случай с катастрофирал след опит за бягство от проверка автомобил в центъра на Русе

Служители на Областната дирекция на МВР в Русе разследват случай с шофьор на автомобил, който е катастрофирал тази нощ след опит за бягство от полицейска проверка в центъра на града.

Това съобщи регионалният говорител на МВР в града Даниела Малчева.

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На кръстовището между улиците „Райко Даскалов“ и „Александровска“ пред сградата на Съдебната палата лек автомобил се блъснал в предпазно колче. До инцидента се стигнало, след като шофьорът се опитал да избяга от полицейска проверка. Въпреки подадените светлинни и звукови сигнали от последвалите го служители на реда, водачът не се подчинил на разпореждането за спиране, увеличил скоростта, катастрофирал и избягал от местопроизшествието пеша.

Полицаите установили на място неговата 18-годишна спътничка. При разследването е изяснена самоличността на водача – 28-годишен мъж. Установено било още, че преди инцидента той и спътничката му са употребили алкохол, след което решили да управляват превозното средство. В колата служителите на реда открили и иззели кашон с бутилки с райски газ.