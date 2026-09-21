Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира украинската атака, която съвпадна с парламентарните избори в страната. По думите на Песков в момента няма напредък по отношение на уреждането на специалната военна операция в Украйна. Все пак Песков каза, че Русия се надява, че тристранните преговори могат да бъдат възобновени, но към момента няма напредък по разрешаването на проблема.

"Нашите военни работят за постигане на поставените цели", каза дипломатът по този въпрос.

Песков отбеляза, че масираните атаки на Въоръжените сили на Украйна по време на руските избори са били опит за проваляне на гласуването, но не са имали абсолютно никакъв ефект.

"Това представлява саботаж. Също така е опит за проваляне на тези избори. Нямаше никакъв ефект", на мнение е говорителят на Кремъл.

Изборите в Русия

След изнесените резултати от изборите Песков каза, че президентът Владимир Путин планира среща с лидерите на парламентарните групи. Очаква се по-късно Кремъл да обяви и формата на срещите, съобщава ТАСС.

По повод срещите на президента с журналисти, Песков беше помолен да направи сравнение с американския колега Доналд Тръмп, който преди дни ограничи достъпа на някои от медиите, обвинявайки ги, че предават фалшиви новини. Песков даде ясно да се разбере, че Кремъл работи с “всички журналисти”, а в Русия не е прието да се ограничава достъпа до медиите по начина, по който се прави в Белия дом.

“Що се отнася до това как американците работят със своите [медии] - това си е тяхна работа. Ние не се намесваме в това и не обичаме, когато други се намесват в нашите дела”, кратко коментира Песков.