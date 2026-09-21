Помощите на кабинета за горива са странни: Няма мерки за дизела и бензина

Правителството представи пакет от мерки за подкрепа на домакинствата, бизнеса и земеделските производители заради високите цени на горивата.

Сред тях са помощи за над 550 000 души, подкрепа за транспорта и земеделието, както и премахване на акциза върху пропан-бутана.

"Правителството няма какво да направи за цените на горивата, тъй като се движат от световните пазари. България може да поддържа икономическата активност на определени бизнеси, които са уязвими на цените на горивата. Пакетът мерки към транспортните компании и земеделците е добре позициониран", заяви енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов в "България сутрин".

Според него хубавото при мярката с 50 евро "инфлационен чек" е, че е добре таргетирана.

"Бих посъветвал да се таргетира още повече групата хора. Не бих включил мярката да бъде под формата на директен кеш, а по-скоро под формата на ваучер, за да се изхарчат по предназначение в бензиностанция. С кеш плащанията винаги могат да бъдат изконсумирани по друг начин", допълни Николов за Bulgaria ON AIR.

Мярката с пропан-бутана е странна - рафинерията в Бургас не произвежда достатъчно пропан-бутан и България е изключителен вносител, категоричен е Николов.

"Това са около 500 000 потребители, или под 10% от жителите на страната. Те са с различен социален и икономически статус. Включването им към енергийно бедните е неправилно. Цените на пропан-бутана по принцип са доста ниски. Намаляването на акциза и на ДДС-то би означавало стимулирането на вносна стока, която по принцип е евтина", коментира още гостът.

Проблемът с намаляването на ДДС-то е, че трудно го връщаме там, където е било.

"Мярката за компенсация на земеделците субсидира тесен кръг от собственици, които са влиятелни, включително и политически. Не са селектирани малките и средните бизнеси, включително помощите, които се дават за електроенергия.

Няма мерки, насочени към дизела и бензина, а потребителите ще страдат най-много от тях", каза енергийният експерт.