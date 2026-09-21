Мицкоски иска ЕС на масата в диалога с България

В интервю за държавната информационна агенция МИА, публикувано през уикенда, премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че въпросът за отношенията с България е неизбежен и със сигурност се обсъжда, особено с представители на ЕС и ЕК, с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, с върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, а Северна Македония „привлича внимание и вече е трайно в полезрението на европейските си партньори".

„Трябва да се борим, за да си върнем позициите, които за съжаление предишното правителство подкопа. Затова в тази борба винаги излагаме аргументи, които са ясни и разбираеми за нашите събеседници. Готови сме да защитим позицията си, но сме готови и да приемем аргументите на другата страна, ако те се окажат по-убедителни от нашите. Не проявяваме упоритост или инат, целта ни обаче е да представим стратегията и истината си по възможно най-добрия начин и чрез политически дебат и ангажираност на международната сцена да си върнем част от позициите”, казва Мицкоски, добавяйки, че никога не би се впуснал в процес без предвидим изход.

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По думите му, за да се стигне до такъв процес е нужно доверие, а това изисква диалог и желание от двете страни.

„Готови сме да обсъдим съгласуването на Плана за действие относно малцинствата (и общностите в Северна Македония), естествено с участието на международната общност, защото, ако водим диалог единствено с източната ни съседка, това потвърждава точно онова, което сме казвали, че това е двустранен въпрос. Опасявам се, че такъв диалог би бил между страни, които може да не се чуят наистина една друга. Затова смятам, че е необходимо на масата да присъства трета страна, може би представител на Европейския съюз”, смята Мицкоски.

Премиерът на Северна Македония е в САЩ за участие в Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

За ТВ Канал 5 Марко Трошановски, председател на Института за демокрация „Социетас Цивилис“ и анализаторът Петър Арсовски казват, че предложението за включване на трета страна в диалога не е ново, но в посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в рамките на регионалната й обиколка е възможност то отново да бъде представено.

„Посещението на Фон дер Лайен ще бъде политически подтик за отпушване на евроинтеграцията. Какъвто и да било план, наше предложение тя за бъде забързана, ще бъде добре дошло за ЕС”, смята Арсовски.

Според Трошановски Планът за действие по правата на малцинствата и общностите в Северна Македония „недвусмислено е бил подкрепен от всички авторитети от Съвета на Европа, от всички държави-членки и от ЕК, с изключение на България".

За да бъде проведена Втората межуправителствена конференция и Северна Македония да започне преговори, според преговорната рамка с ЕС българите трябва да бъдат вписани в конституцията на страната, а Планът за действие по правата на малцинствата и общностите, който е част от Европейския консенсус от 2022 г., трябва да гарантира практическото приложение и защита на тези конституционно гарантирани права.