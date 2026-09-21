3-годишно дете подпали къща в Плевенско, 5-месечно бебе пострада

Тригодишно дете подпали къща в Плевенско, при пожара пострада 5-месечно бебе, вдишало отровни газове, както и 28-годишен мъж.

Пожарът е станал на 18 септември, като в 12:21 часа е постъпил сигнал за горяща къща в село Ореховица. Пожарът е потушен от екип на пожарната в Долна Митрополия. Полицаи от РУ – Долна Митрополия са извършили оглед.

Установено е, че в една от стаите на къщата е имало оставени без надзор малки деца. Тригодишен се е заиграл със запалка и е запалил перде на прозорец.

В пожара са изгорели покривната конструкция – около 70 кв.м., и са нанесени значителни материални щети по цялата сграда. При извеждане на децата извън горящата къща и спасяване на имущество от нея 28-годишен се е самонаранил, причинявайки си порезни рани по ръцете. Мъжът е настанен за лечение в клиника по „Ортопедия“ при УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, без опасност за живота.

В ЦСМП – Плевен е транспортирано и петмесечно момиченце, което вдишало дим и токсични пари. Бебето е настанено в детско отделение за наблюдение, без опасност за живота.

Уведомен е прокурор при ОП – Плевен. Образувано е досъдебно производство. По случая продължава работа разследващ полицай при РУ – Долна Митрополия.