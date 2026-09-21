Крум Зарков: Президентските избори не трябва да водят до нова спирала от кризи

"Предстоят ни тежки месеци. Президентските избори не трябва да водят отново до спирала от политически кризи и нестабилност. И управляващи, и опозиция трябва да са на висотата на това, което ни предстои, а не да се замерят."

Това заяви председателят на НС на БСП и съпредседател на Инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент на Република България, Крум Зарков, в ефира на NOVA.

Той подчерта, че се намираме в специфичен исторически момент - икономическата и социалната криза са неизбежни, войните бушуват около нас и сме на крачка от военен сблъсък между сили, част от които е и България.

"Всичко това изисква кандидати, които не залагат просто на своята визия и харизма, а са способни да говорят по тези въпроси и да ги поставят", категоричен бе лидерът на левицата.

Според него сред ключовите теми в тази кампания трябва да бъде разбирането за единството на нацията.

"Тъй като президентът олицетворява нейното единство, трябва да се запитаме как си представят кандидатите единството на нацията. Единството не значи еднаквост", каза още той.

По темата за компроматната война, която започна преди началото на кампанията, Зарков подчерта, че тя е натрапена в голяма степен на кандидатите за президенти от партийни лидери, които мислят основно за съотношението на силите в парламента.

Интерес от това по думите му имат тези, които искат да запазят статуквото в съдебната система, защото тях ги интересува не толкова президентският избор, а този на главен прокурор.

"Нека заедно изискаме от кандидатите за президенти да се държат на висотата, на която е тяхната задача, а тези, които ги подкрепят, да не яхват вълните на техен гръб, за да правят политическите си маньоври", каза още социалистът.

Крум Зарков наблегна, че има опити от опонент на Йотова да се превърнат тези избори в дилемата Изток - Запад. Той допълни, че те ще нападат основния фаворит в нейно лице, едните обвинявайки я, че не е достатъчно "западна", другите - че не е достатъчно "източна".

"Аз мисля, че трябва да продължи да се държи както досега - съвсем разумно. Не мога да разбера как за един човек, който 10 години е бил в Европейския парламент и който познава европейските институции по-добре от когото и да било от нейните опоненти, може да се твърди, че е по-малко европейски от някой друг", коментира той.

Според него експлоатирането на тази несъществуваща дилема може да доведе само до разместване на силите за втори тур.

Попитан за причините хората да подкрепят Илияна Йотова, Зарков подчерта, че освен всичко изтъкнато до момента, досега не сме чули от Гюров и Кандев нищо политическо по същество. Той изрази надежда това да се промени