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Избраха най-добрата пица в света за 2026 г. – победителят изненада всички

Победата беше обявена в Неапол

20.09.2026 | 21:31 ч. 3
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Основана от шеф-готвача Микеле Паскарела, лондонската "Napoli on the Road" зае първото място, изпреварвайки досегашния шампион "Una Pizza Napoletana". Лондон официално има най-добрата пица в света. "Napoli on the Road" пицарията в Чизуик, основана от шеф-готвача Микеле Паскарела, зае първото място на наградите 50 Top Pizza World Awards 2026, като изпревари стотици конкуренти от цял свят, пише Euronews.

Победата беше обявена в Неапол – родното място на пицата, където Паскарела отпразнува едно забележително пътуване. През 2016 г. той стартира Napoli on the Road с триколесно превозно средство Piaggio Ape, оборудвано с пещ на дърва, и започна да сервира пици по улиците на Лондон и на фермерските пазари.

Десетилетие по-късно бизнесът се разрасна до ресторанти

в Чизуик, Ричмънд и Сохо, като последният клон предлага дегустационно меню с пици, вдъхновено от детството на Паскарела в Казерта, в южната част на Италия.

След две поредни години на първо място, Una Pizza Napoletana на Антъни Манджиери в Ню Йорк е спаднала на второ място. На трето място е миланският „Confine“, ръководен от Франческо Капече и Марио Вентура.

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Резултатите от конкурса, който вече е в десетата си година, се базират на оценките на почти 1 000 анонимни инспектори, като всеки ресторант се посещава два пъти и се оценява по пицата, съставките, обслужването и гостоприемството.

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