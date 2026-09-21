Украински хакери откраднаха 70 секретни файла за проекти на руския военноморски флот

Украински хакери получиха достъп до голям масив от файлове на руския военноморски флот, сдобивайки се с техническа документация за 70 проекта, включващи подводници, военни кораби, навигационни системи, сонарни технологии и автономни подводни апарати.

Кибероперацията, наречена "Посейдон", е извършена от групата Ukrainian Militant. Според хакерите компрометираните данни обхващат руски изследвания, инженерни разработки, изпитания и оперативна документация на военноморските сили, включително файлове с гриф "секретно" и "строго секретно", пишат от Unated24.

Съобщава се, че материалите съдържат информация за атомни и дизел-електрически подводници, фрегати, корвети, десантни кораби и плавателни съдове, предназначени за операции в Арктика. Сред тях са атомните подводници от проект 949АМ "Антей" и дизел-електрическите подводници от проект 636.3 "Варшавянка", както и кораби от проектите 22350, 20386, 23550, 11711, 23770 и 23900.

Относно някои от тези проекти Ukrainian Militant твърди, че файловете разкриват подробности за навигационното оборудване и модернизацията, разположението на бордовото оборудване, кабелните връзки, информационните интерфейси и резултатите от изпитанията.

Съобщава се, че архивът включва също технически изисквания, ръководства за експлоатация, структурни и функционални схеми, алгоритми, спецификации за точност и надеждност, процедури за изпитване и документи за приемане.

Освен за отделни кораби и подводници, пробивът в сигурността обхваща по-широк спектър от руски военноморски технологии, включително навигация за надводни и подводни съдове, интегрирани системи за управление, сонарни системи, радионавигация, инерциални навигационни системи, цифрова хидрография и картографиране, както и морска роботика.

Част от документираните изследвания засягат автономната навигация за подводници и подводни апарати чрез използване на характеристиките на терена и геофизични полета - технологии, предназначени да позволят определяне на местоположението без пълна зависимост от сателитна навигация.

В получените файлове Ukrainian Militant идентифицира също редица системи и програми за разработка, включително "Симфония", "Чардаш", KAMA-NS-VK, "Спрут-N1", "Прилив", 14Ts217, AKNG/PNG-23820 и ISU NK-23550.

Групата заяви, че архивът съдържа материали, свързани с водещи руски организации в сферата на военноморските и подводните технологии, сред които конструкторските бюра за подводници "Рубин" и "Малахит", научноизследователският институт "Електроприбор", "Океанприбор", "Елара", концернът "Вега" и руският Държавен научноизследователски навигационно-хидрографски институт.

Според Ukrainian Militant документите предоставят информация и за сътрудничеството между изпълнителите, етапите на научноизследователска и развойна дейност, изпитванията и статуса на отделните програми.

Според хакерите получените файлове се отнасят до руски научно-технически разработки, подпомагащи 70 проекта за кораби и подводници, които в момента са в процес на изграждане или модернизация. Пълният обхват и автентичността на архива не са независимо потвърдени.

Този пробив в сигурността на военноморския сектор следва други мащабни течове на информация, свързани с руската отбранителна промишленост. През ноември 2025 г. хакери, свързани с Украйна, се сдобиха с класифицирани документи относно руския стратегически бомбардировач PAK DA и изтребителя Су-57, разкривайки технически подробности за ключови компоненти на летателните апарати и зависимостта на програмите от чуждестранно производствено оборудване.