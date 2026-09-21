Русия отговори с масирана атака към Запорожие на украинската канонада

Руските войски подложиха на масиран обстрел с дронове южния украински град Запорожие, ден след като украинските сили насочиха над 1000 дрона срещу руска територия, предаде Асошиейтед прес.

Неспирните всекидневни атаки подчертават липсата на какъвто и да е съществен напредък в дипломатическите усилия за прекратяване на сраженията вече четири години и половина след руската инвазия в съседната държава, посочва АП.

Няма признаци темпото на военните действия да отслабва в навечерието на започващите утре общи политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че очаква да се срещне там с американския си колега Доналд Тръмп. Не се предвижда в Ню Йорк да присъства руският президент Владимир Путин, отбелязва АП.

Опасявайки се, че Москва има враждебни намерения спрямо Европа, лидери от континента искат да бъде оказан допълнителен натиск върху Путин да изтегли войските си от Украйна, но руският президент не дава никакъв знак, че е готов да се откаже от целите си.

Руските бомбардировки на Запорожие през изминалата нощ поразиха жилищни сгради, университет и търговски център, наред с други обекти, и раниха петима души, съобщи Зеленски в социалните мрежи днес. Русия е нанесла удари и по още девет района в Украйна, добави той.

"Русия не се отказва от ескалацията на военните действия и изпраща редица сигнали, че е готова да разшири войната“, каза Зеленски. "На Общото събрание на ООН ще обсъдим как можем да постигнем мир чрез съвместни усилия“, отбеляза той.

През нощта руските военни са атакували украински логистични центрове, складове и пристанища, както и още обекти с военно значение, се посочва в изявление на руското министерство на отбраната от днес.

Нападенията последваха масирана атака с дронове, предприета от Украйна срещу Русия в нощта срещу неделя – включително със стотици безпилотни летателни апарати, насочени към столицата Москва – точно когато руските избиратели гласуваха в третия, последен ден на парламентарните избори, обръща внимание АП.

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че през нощта руската противовъздушна отбрана е свалила 244 украински дрона над руски области и над акваторията на Черно море.

На свой ред украинските военновъздушни сили заявиха днес, че са свалили или неутрализирали 148 руски дрона по време на нощна атака./БТА