С викове "Боксът е за силна Русия!" спортисти гласуваха на изборите в София ВИДЕО

Целият руски национален отбор по бокс е гласувал на изборите за Държавна дума в Русия в посолството на страната в София.

"Дойдохме в посолството, за да гласуваме като отбор. Първоначално искахме да гласуваме у дома, но сега имаме възможност да го направим в София. Тук сме с целия си състав и всички участват в гласуването. В момента тече състезателният цикъл и на момчетата им предстоят срещи още днес. Мисля, че всичко ще мине добре. Намираме се в добро, бойно настроение, готови сме да се борим за златото и ще се опитаме да спечелим още златни медали. След дълга пауза това е първото ни голямо международно състезание, в което ще участваме със своя флаг и химн", заяви пред ТАСС Виктор Фархутдинов, старши треньор на мъжкия отбор.

След гласуването спортистите общуваха активно със служителите на дипломатическата мисия и се снимаха с тях.

Алберт Муталибов, старши треньор на женския национален отбор, участва в гласуване извън Русия за първи път.

"За първи път гласувам в чужбина. Дойдохме тук като отбор, всичко беше организирано много добре и бързо изпълнихме гражданския си дълг. Отидохме до избирателната секция между състезателните етапи, след кантара. Срещите започват в 13:00 ч. (московско време – ТАСС), така че имахме време да свършим всичко спокойно. Дойдохме да гласуваме с добро настроение и се почувствахме като граждани на страната, съпричастни към това важно събитие", каза той.

"Боксът обединява, боксът е за силна Русия!" - скандираха спортистите.

Повече от 100 души от цяла България са гласували през първите два часа в полоството на Русия в България. Според предварителните данни "Единна Русия" е на първо място сред гласувалите в София.

Елеонора Митрофанова, посланик на Руската федерация в Република България, пожела успех на руските боксьори в състезанията

"Много се радваме, че руският боксов отбор пристигна за това събитие, за да представи флага и химна. Пожелаваме на боксьорите всичко най-добро - вярвам в тях. И всички ние ще стигнем до финала!"

За изборите посланикът коментира:

"Русия е демократична страна, затова изборите са ключов момент за изразяване на волята на народа. Когато народът избира правителство, то действа с одобрението на мнозинството и в негов интерес. Вярвам, че избирателната активност в София ще бъде доста висока, макар да предполагам, че ще бъде по-ниска, отколкото на президентските избори."