Новата тенденция сред младите хора: Да разговарят с мъртвите

Часът е 19:00 на улица в Нотинг Хил, а поток от вярващи се насочва към скътана наблизо църква. Вътре се събира общността, очаквайки в тишина. След приветствието, химна и молитвата "Отче наш", руса жена излиза на амвона.

"Тук има някой, който се обръща към теб", казва тя, сочейки млад мъж на втория ред. "Показва ми златен медальон на верижка."

Мъжът кима бавно, а очите му се пълнят със сълзи.

"Казва, че работиш твърде много и имаш нужда от повече равновесие... и трябва да си прегледаш очите, да не ги претоварваш. Стига четене на тъмно", прави пауза тя. "Има ли смисъл това за теб?"

Мъжът се разсмива и отговаря положително.

Това е обичайна сцена в една иначе необичайна църква. Добре дошли в света на лондонските спиритуалистични църкви, където живите търсят напътствие от мъртвите. Макар някога да е смятан за отживелица от викторианската епоха, спиритуализмът тихо преживява възраждане, водено от

една неочаквана група: младите хора.

"Броят на членовете ни под 35-годишна възраст се е увеличил повече от два пъти през последното десетилетие", казва Джаки Райт, пастор и президент на Националния съюз на спиритуалистите.

Данните отразяват по-широка промяна: според YouGov един на всеки петима британци вярва, че е възможно общуване с мъртвите, като по-младите хора са по-отворени към тази идея в сравнение с по-възрастните поколения, пишат от The Times.

За разлика от общите духовни практики - които могат да включват медитация, астрология или таро - спиритуализмът е официално призната религия със собствени пастори, елементи, повлияни от християнското богослужение, и около 300 църкви в Обединеното кралство. Той съчетава вярата в живота след смъртта с прякото общуване с душите на покойниците.

"Може да е 28-годишна жена, загубила бебето си, или човек, загубил баща си", казва Ан- Мари Суини, секретар на "Лондонската духовна мисия" (London Spiritual Mission) в Нотинг Хил. "Става въпрос за връзка с някого, който е живял, и за получаване на послание, а не за индивидуална сесия с медиум, за която си плащате." "Хората идват, защото това е форма на общностно общуване", добавя Розана Смит, духовен медиум. „Тук те може да се чувстват по-приети, отколкото в традиционна църква.“

Професор Линда Удхед, ръководител на катедрата по теология и религиозни изследвания в "Кингс Колидж" (King’s College) в Лондон, заяви, че не е изненадана от тази промяна.

"В миналото посещението на църква беше естественият начин за изразяване на духовния интерес", казва Удхед. "Сега хората не ходят на църква и не членуват в религиозни организации. Хората на науката казват, че това е ирационално, а духовниците - че са глупости. Но и науката, и религията са загубили голяма част от авторитета си пред това поколение."

Съвременният спиритуализъм води началото си от 1848 г.

Тогава две сестри тийнейджърки от Ню Йорк твърдят, че могат да общуват с починал мъж в дома си. Практиката се разпространява във Великобритания, където първата спиритуалистична църква отваря врати в Йоркшир през 1853 г.

Райт казва, че част от привлекателността се крие в общността.

"В спиритуализма хората откриват не само медиумизъм и доказателства за живота след смъртта, но и прогресивна, приобщаваща общност - законно

призната религия със собствени учения, философия и силен акцент върху науката и доказателствата."

Критиците на движението на спиритуализма обаче твърдят, че то експлоатира уязвими хора, особено онези, които преживяват тежка загуба.

"Никой не е принуден да идва - точно както аз не мога да накарам никого да се появи от света на духовете", казва Смит в отговор на критиките. "Това е личен избор. Не е задължително да присъствате. Всичко зависи изцяло от самия човек." "Към екипа ни току-що се присъедини лечителка", казва Суини. "Тя живее на пет минути оттук и дори не е знаела, че църквата се намира на това място."

Църквата се помещава в същата сграда от 1912 г.

След службата, в малка ризница, украсена с портрети на прочути медиуми, които някога са заставали зад църковната амвонна, Суини поднася чаши с чай на останалите присъстващи.

"Хората ни откриват, когато са готови", казва тя с усмивка. "И някак си винаги успяват."