Посланието на политиците: Независимостта между символ и реалност

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов заяви, че “урокът на 22 септември и на българската независимост е, че можем сами, че можем самостоятелно, че можем да сме независими”.

“В днешно време ни се обяснява, че не можем сами и не можем да сме независими – това е най-голямото предизвикателство, пред което сме изправени”, се казва още в съобщението на Костадинов.

“Днес, за съжаление, българската независимост се е превърнала повече в символ, отколкото в нещо реално съдържимо и нещо, което можем да усетим около нас”, каза лидерът и добави, че отбелязвайки тези дати всъщност ние почита това, което нашите предци са правили и трябва да си зададем въпроса - какви искаме да бъдем ние във времето, в което сочим като пример делата на нашите предшественици.

Поздрав и от Асен Василев

“Отстояването на независимостта не е в минало време. Тя продължава и днес – зависимостите никога не са работили в полза на развитието ни”, казаха от "Продължаваме промяната" във Фейсбук по повод 118 години от обявяването на независимостта на България.

“Преди 118 години във Велико Търново едни добре подготвени политици и дипломати имат смелост, за да изберат риска. Избират да се опълчат на Великите сили и да се преборят за независима България. Преди 118 години едно поколение българи поема отговорност за бъдещето на страната, а днес тази отговорност е наша”, се казва още от посланието на ПП.