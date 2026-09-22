BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 55

Почина съпругата на актьора Васил Михайлов

Гергана Михайлова беше уважаван журналист

22.09.2026 | 12:50 ч. 0
Pixabay

Pixabay

Журналистът и автор Гергана Михайлова, съпруга на популярния актьор Васил Михайлов, е починала.

Михайлова винаги предпочиташе да остава извън публичния прожектор и да говори чрез творчеството си, съобщава “24 часа”.

Гергана Михайлова е възпитаник по българска филология на Софийския университет “Св. Климент Охридски". 

Творческият ѝ път в журналистиката продължава над 28 години - първоначално в Българското национално радио (редакция “Литература и изкуство"), а по-късно като един от най-изтъкнатите автори и редактори в култовото списание “Жената днес".

Освен с журналистическата си работа, тя остави следа и с емблематичните си биографични книги за големи имена от българската култура. 

Сред тях са биографиите на Тодор Колев (“Варненското софиянче от Шумен") и на Емил Димитров (“Емил"), издадени от изд. “Слънце", както и книгата, посветена на примабалерината Красимира Колдамова, издадена от Българската академия на науките.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Васил Михайлов съпруга Гергана Михайлова журналист
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem