Почина съпругата на актьора Васил Михайлов

Журналистът и автор Гергана Михайлова, съпруга на популярния актьор Васил Михайлов, е починала.

Михайлова винаги предпочиташе да остава извън публичния прожектор и да говори чрез творчеството си, съобщава “24 часа”.

Гергана Михайлова е възпитаник по българска филология на Софийския университет “Св. Климент Охридски".

Творческият ѝ път в журналистиката продължава над 28 години - първоначално в Българското национално радио (редакция “Литература и изкуство"), а по-късно като един от най-изтъкнатите автори и редактори в култовото списание “Жената днес".

Освен с журналистическата си работа, тя остави следа и с емблематичните си биографични книги за големи имена от българската култура.

Сред тях са биографиите на Тодор Колев (“Варненското софиянче от Шумен") и на Емил Димитров (“Емил"), издадени от изд. “Слънце", както и книгата, посветена на примабалерината Красимира Колдамова, издадена от Българската академия на науките.