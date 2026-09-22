Номерата на бюлетините за изборите ще станат ясни утре

От Централната избирателна комисия съобщават, че утре, 23 септември от 15 часа ще се проведе жребий за определяне на номерата в бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г., както и жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.

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Тегленето на жребиите ще се извърши публично и на него могат да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, както и кандидатите за президент и вицепрезидент. На жребиите могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване.