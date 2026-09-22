32%: Рейтингът на Тръмп падна до рекордно ниско ниво

Докато цените на дизеловото гориво в САЩ достигат рекордни стойности, рейтингът на одобрение на президента Доналд Тръмп пада до рекордно ниски нива.

Проучване на "Ройтерс“, публикувано в понеделник, показва, че рейтингът на одобрение на Тръмп е едва 32% – най-ниският показател, регистриран през който и да е от двата му мандата.

Една от причините за рекордно ниските рейтинги на Тръмп е нарастващото недоволство сред републиканските избиратели – хора, които в миналото са го подкрепяли дори след като той подстрека насилственото нападение срещу Капитолия на САЩ, принудило законодателите да бягат, за да спасят живота си.

Като цяло, рейтингът на одобрение за работата на Тръмп сред републиканците е спаднал с девет пункта за една седмица - от 82% на 73%. Проучването също така показва, че за първи път републиканските избиратели не одобряват начина, по който Тръмп се справя с въпроса за разходите за живот, като 51% от тях изразяват недоволство.

Анкетата на "Ройтерс“ дори не беше най-неблагоприятното за Тръмп проучване, публикувано в понеделник; изследване на American Research Group показва, че президентът има рейтинг на одобрение от 29% и рейтинг на неодобрение от 68%.

Прави впечатление, че според American Research Group рейтингът на одобрение на Тръмп в момента е с 10 пункта по-нисък, отколкото през септември 2018 г. - малко преди Републиканската партия да загуби 41 места в Камарата на представителите на САЩ на междинните избори през същата година.

Междинните избори

До следващите междинни избори остават по-малко от два месеца, а най-съществената разлика между 2018 и 2026 г. е състоянието на икономиката, тъй като незаконната война на Тръмп с Иран доведе до главоломно покачване на цените на енергията, на което не се вижда край.

Данни, публикувани в понеделник от Американската автомобилна асоциация (AAA), показват, че средната цена на бензина в САЩ се е повишила до 4,48 долара за галон, докато средната цена на дизеловото гориво е достигнала нов рекорден връх от 6,51 долара за галон.

Икономисти твърдят, че рекордните цени на дизела вероятно ще доведат до по-нататъшно поскъпване на хранителните стоки, тъй като това гориво се използва както за земеделската техника, така и за камионите за доставки. Според доклад на Axios от понеделник, по-високите разходи за земеделските производители ще се отразят на "цените по рафтовете на магазините през следващите месеци, като се започне с хляба, месото, млечните продукти и яйцата“.

В публикация в социалните мрежи от понеделник Тръмп се опита да припише вината за високите цени на дизела единствено на войната на Русия с Украйна, без да споменава незаконната война с Иран, която самият той започна преди повече от шест месеца.

"За съжаление, Русия загуби контрол над своята индустрия за дизелово гориво поради войната си с Украйна. Голям брой от техните рафинерии за дизел бяха взривени и са извадени от експлоатация, поне временно. Тази абсурдна и безкрайна война с Украйна трябва да бъде прекратена", написа Тръмп.

Акаунтът на демократите от Камарата на представителите в социалните мрежи се възползва от рекордно ниските нива на одобрение за президента.

"Ясно е: на американците им е дошло до гуша от Тръмп и републиканците“, написаха те.