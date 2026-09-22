Ветераните от войната: Новият политически елит на Русия

Близо 50 ветерани от пълномащабното нахлуване на Владимир Путин в Украйна се очаква да влязат в руския парламент, след като управляващата партия на Кремъл постигна най-добрия резултат в историята си на изборите миналата седмица, съобщава Financial Times.

Партията "Единна Русия", подкрепяна от руския президент и очаквана да спечели около 58% от гласовете, ще има 49 ветерани от войната в Украйна в Държавната дума - долната камара на парламента, според генералния секретар на партията Владимир Якушев. Масовото присъствие на ветерани, служили преди това в части, обвинявани от Украйна във военни престъпления, е част от опита на Кремъл да мобилизира обществена подкрепа за инвазията, повече от четири години и половина след като Путин нареди началото ѝ през 2022 г.

Парламентарните избори миналата седмица бяха първите от началото на войната

Повече от 100 ветерани са завършили "Време за герои" - координирана от Кремъл програма, вдъхновена от модела на западните школи за публична политика, в която бившите войници преминават интензивно обучение по държавно управление, преди да бъдат назначени на средни ръководни позиции в министерства, държавни предприятия и регионални администрации. Кремъл обаче се погрижи да организира появата им като политическа сила на фона на по-широки опасения относно това как стотиците хиляди мъже, служещи в момента в Украйна, ще бъдат реинтегрирани в обществото, когато войната най-накрая приключи.

Чрез популяризирането на ветераните като "новата елитна прослойка" (по думите на самия Путин), според анализатори Русия цели да засили легитимността на войната, като същевременно запазва контрола върху политическия процес. Това се превърна в още по-голям приоритет за Кремъл, тъй като подкрепата за войната отслабна през последните месеци.

Засилващите се атаки с дронове от страна на Украйна, затруднената икономика и масовите прекъсвания на интернет връзката накараха повече руснаци в големите градове да усетят последиците от войната от първо лице. Кремъл реагира, като свърза Путин по-директно с "Единна Русия" - ход, който по-рано избягваше, за да не го обвързва с ниския рейтинг на одобрение на партията.

Върховният съд на Русия извади от бюлетината "Яблоко" - единствената партия, изразила дори леко несъгласие с войната, - оставяйки руснаците да избират между марионетни партии, които подкрепят войната и са издигнали кандидати с военен опит.

"Знаем къде се вземат решенията и на кого е възложено да ги одобрява, без да ги анализира. Кого го е грижа кой ги одобрява без анализ?", каза Андрей Колесников, политолог от Москва.

Вероятно ветераните ще бъдат по-добре представени в парламента от Комунистическата партия на Русия, която зае второ място на изборите

Очаква се тя да спечели около 40 места.

Все още не е ясно колко от приблизително 200-те ветерани, подали заявления, реално ще влязат в парламента. Първоначално Якушев заяви, че "Единна Русия" ще издигне 86 ветерани от войната, но по-късно в понеделник партията направи корекция, като посочи, че само 49 от тях ще заемат местата си.

Михаил Комин, политолог и изследовател в Центъра за анализ на европейската политика (CEPA), отбеляза, че опитът от местните избори показва, че избирателите не са особено склонни да подкрепят кандидати с военен опит. Той предположи, че бившите военнослужещи имат изборно предимство пред останалите кандидати единствено на местата, където партията "Единна Русия" е успяла да окаже натиск върху избирателите.

"Държавата вероятно следи реакцията на обществото и те присъстват в листите не защото биха подобрили изборните перспективи на партията, а защото това е начин да се изпълни призивът на Путин ветераните от войната да се превърнат в нов елит", каза Комин.

Общият брой на ветераните в парламента ще стане ясен по-късно тази седмица, след като партиите решат кои от кандидатите в листите им реално ще заемат местата си, добави Комин.

Начело на листата на "Единна Русия" бяха външният министър Сергей Лавров и кметът на Москва Сергей Собянин, чиито високи постове и широка известност донесоха на партията допълнителна подкрепа. Вероятно е подобни кандидати да отстъпят местата си на други, което би могло да доведе до увеличаване на броя на ветераните в парламента, отбеляза Комин.

Настоящият руски елит обаче показва, че може би не е склонен да отстъпи контрола на ново поколение ветерани от войната

Макар сред избраните ветерани да има бивши войници, удостоени със званието "Герой на Русия" - най-високото държавно отличие в страната, някои от настоящите депутати също се представят като участници в бойни действия, без да предоставят сериозни доказателства за това.

Виталий Милонов, дългогодишен депутат от "Единна Русия" от Санкт Петербург, заяви, че през септември 2022 г. доброволно се е присъединил към армейско артилерийско подразделение, убил е няколко украинци и е получил званието лейтенант. През този период Милонов редовно даваше интервюта за руски медии и участваше в парламентарни дебати, което накара някои коментатори да го обвинят, че използва военната си служба като пиар ход.

Същевременно процесът на насочване на ветерани към други държавни длъжности по линия на програмата "Време за герои" също е в застой. Според независимия новинарски сайт "Агентство", близо 90% от регионите, участващи в програмата, не са приемали нови участници от една година или повече.

"Тези противоречия може да започнат да се проявяват по-ясно след войната, когато завърналите се от фронта започнат да се борят за позиции с държавните служители", каза Колесников. "Кой ще победи? Това ще бъде ожесточена борба, която ще завърши наравно."