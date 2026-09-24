МВФ с прогноза: Слаби са перспективите за растеж на икономиката

Световната икономика продължава да показва устойчивост въпреки по-честите и припокриващи се сътресения, но несигурността остава висока, а перспективите за растеж в средносрочен план са слаби.

Това посочва управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева в обрщението си към публикувания Годишен доклад на Фонда за 2026 г.

"Световната икономика продължава да показва устойчивост пред по-честите и припокриващи се сътресения", пише Георгиева в посланието си, публикувано към годишния доклад на МВФ, цитирана от БГНЕС.

По думите ѝ тази година войната в Близкия изток се е превърнала в новия основен шок за световната икономика. Тя посочва, че конфликтът "ограничава растежа, засилва инфлацията и нарушава доставките на ключови суровини".

Георгиева отбелязва, че устойчивостта на световната икономика е била подкрепена от реакцията на частния сектор, инвестициите в изкуствен интелект и провеждането на дисциплинирана икономическа политика.

"Без гъвкавостта на частния сектор, подкрепена от инвестициите в изкуствен интелект, и без дисциплинираната икономическа политика нещата можеха да бъдат много по-лоши", посочва управляващият директор на МВФ.

В същото време тя предупреждава, че "несигурността остава висока, а перспективите за растеж в средносрочен план са слаби".

Според Георгиева е необходимо световната икономика да поеме по път към по-висок растеж, като едновременно с това се укрепи устойчивостта срещу бъдещи сътресения. В посланието си тя определя ценовата и финансовата стабилност като ключови.

По думите ѝ стабилните икономически политики и силните институции продължават да бъдат основа на устойчивостта, но фискалното предизвикателство става все по-сериозно.

"Фискалните власти все още разполагат с инструменти, които могат да използват, но трябва да ги избират разумно", пише Георгиева.

Тя посочва и структурните политики като важен инструмент за постигане на по-устойчив растеж, по-голяма гъвкавост и устойчивост на икономиките.

Възможностите и рисковете на изкуствения интелект

Особено място в обръщението ѝ заема изкуственият интелект, който според нея носи едновременно възможности и рискове. Държавите могат да подпомогнат работниците да придобият нови умения, а компаниите да се възползват от потенциалното повишаване на производителността, посочва Георгиева. Наред с това тя подчертава необходимостта от укрепване на киберустойчивостта с оглед на рисковете, свързани с развитието на технологията.

В обзора към годишния доклад МВФ посочва, че през 2025 г. световната икономика е показала устойчивост на фона на геополитически сътресения, продължаващи конфликти и значителни промени в глобалната търговска система. Според Фонда гъвкавостта на частния сектор, подкрепата чрез фискална и парична политика и инвестициите, свързани с технологиите, са помогнали на световния растеж да се запази, докато инфлацията е продължила да се понижава.

В края на февруари войната в Близкия изток значително променя тази тенденция, отбелязва МВФ. Фондът посочва, че макар преките последици от конфликта да са концентрирани основно в региона, шокът при доставките на енергия и други суровини, както и отражението върху по-широките вериги на доставки, са засегнали икономики далеч извън него.

МВФ отбелязва и че новият шок възниква в момент, когато глобалният публичен дълг вече е близо до рекордни равнища.

В средносрочен план перспективите за растеж остават ограничени от структурни предизвикателства, сред които застаряването на населението в голяма част от света, посочва Фондът. В същото време МВФ отбелязва, че подкрепящите фискални политики и частните инвестиции могат да помогнат на икономиката да премине през тези трудности, а потенциалното повишаване на производителността вследствие на изкуствения интелект може да създаде условия за по-висок растеж.

Годишният доклад на МВФ за 2026 г. е озаглавен "Навигирайки в един несигурен свят" и разглежда основните икономически предизвикателства, пред които е изправена световната икономика, включително натиска от нарастващия публичен дълг, развитието на изкуствения интелект, промените в международната търговия и новите форми на цифрови финанси.