Нов шок идва към Европа: Няма петрол за зимен дизел

Кризата на пазара на дизел в Европа може само да се задълбочи в следващите месеци заради спрените доставки на саудитски петрол и потенциален експортен контрол от страна на САЩ. Въпреки че цените на горивата по бензиностанциите вече отчитат рекордни нива, истинският натиск върху рафинериите на континента тепърва предстои с навлизането в зимния сезон. Това коментира Андон Павлов, директор на изследванията за нефт и танкери в аналитичната компания Kpler, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

Решението на Saudi Aramco да спре доставките на суров петрол за поне две европейски рафинерии създава сериозен дефицит на суровина с определено качество. Павлов подчерта, че саудитският петрол е среден по плътност, което го прави идеален за производството на средни дестилати – дизел и самолетно гориво.

„Саудитският нефт е със средни качества на суровия петрол, което означава, че той е много подходящ за производство на средните дестилати. Това е много важно уточнение, защото навлизаме в зимния сезон, когато европейските стандарти за дизелово гориво преминават към така наречения зимен стандарт, който е много по-труден за постигане. Само определен брой рафинерии на планетата могат да го постигнат поради ниските температури в Северна Европа.“

Според Павлов в момента на глобалния пазар няма директен заместител на саудитския петрол. Алтернативните източници са ограничени - доставките от Северно море вече работят на максимален капацитет, а допълнителният производствен капацитет в Латинска Америка и Западна Африка е почти напълно изчерпана. В същото време в понеделник бе извършена атака срещу петролопровод в Либия, което допълнително намалява наличните количества.

Очаква се европейските преработватели отново да се обърнат към американските доставчици. Американският суров петрол обаче е лек и при неговото рафиниране се получават значително по-ниски добиви на дизел, обясни Павлов.

Напрежението на пазара бе отключено от ограниченията върху износа на руски дизел след нанесените щети върху руската инфраструктура от украински атаки - в понеделник стана известно, че тази забрана ще бъде удължена след края на септември. Това принуди страни като Бразилия да пренасочат търсенето си към САЩ. Въпреки че през юли американският износ на дизел достигна рекордните над 1,5 милиона барела на ден, системата не може да поддържа тези нива безкрайно.

В САЩ цената на дизела достигнали рекордните $6,51 за галон, а сенаторът от Айова Чак Грасли вече призова Доналд Тръмп за налагане на пълно ембарго върху американския износ, за да се овладеят вътрешните цени.

„Ако бъде прието такова решение, цените на международните пазари ще експлодират. Един скок от 20-30% не би бил изключен в такъв сценарий. Подобна мярка обаче е по-скоро популистка – американските производители ще изгубят пазарен дял, а маржовете им ще се сринат поради работата на регулиран пазар“, посочи Павлов.

Павлов оценява вероятността за пълно американско ембарго на около 30–35%. По-вероятният сценарий, обсъждан във Вашингтон, е въвеждането на експортен контрол спрямо нивата от миналата година. Дори подобно междинно решение обаче би оскъпило международните цени на дизела с минимум 10–15%.

Въпреки съобщенията за раздвижване на танкерите в Ормузкия проток (включително около 6 танкера със саудитски петрол, натоварени на пристанището Рас Танура тази седмица), европейските рафинерии трудно могат да разчитат на тези количества.

„Това, което в момента се товари в Персийския залив, по-скоро ще стигне до азиатските рафинерии, отколкото до европейските. За Европа истински релевантно е кога Саудитска Арабия ще успее да възстанови износа на дизел по направлението Изток-Запад през пристанището Янбу на Червено море. Там говорим за период от минимум поне 4 седмици“, прогнозира Павлов.

Коментирайки информацията на Financial Times, че инвестиционният фонд Carlyle е получил разрешение от щатската служба OFAC за придобиване на чуждестранните активи на „Лукойл“ (включително рафинерията в Бургас), Павлов изрази скептицизъм относно бързото облекчаване на пазара.

От Carlyle твърдят, че финализирането на сделката би увеличило производството на горива в европейските рафинерии на руската компания. Според Павлов бургаската рафинерия е комплекс с интегриран петрохимически възел и исторически е работила с руския сорт Urals (също среден по плътност петрол). Въпреки това, сама по себе си промяната на собствеността едва ли ще промени драстично оперативните процеси в кратки срокове, коментира той.

В отговор на призивите на френския президент Еманюел Макрон за извънредна среща на Г-7 и евентуално ново освобождаване на държавни петролни резерви, Павлов предупреди, че инструментът вече е със силно ограничен капацитет.

„В САЩ вече говорим за технически ниски нива на складовите наличности. В Европа количествата от стратегическите резерви са доста ограничени, а Япония и Корея също ги намалиха чувствително. Евентуално ново пускане на резерви на пазара би било изключително рисков ход, защото за да бъде стабилизирана ситуацията след това, тези количества трябва да бъдат възстановени по най-бързия начин.“

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